منوعات

الخروف "باراك" يتخلّص من 34 كلغ من الصوف!

Lebanon 24
24-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-796930-637497644998221267.jpg
Doc-P-796930-637497644998221267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنفّس خروف في أستراليا الصعداءبعدما قضى أعواماً مثقلاً بعشرات الكيلوغرامات من الصوف، بدون أن يجد من يقوم بجزّها، حتى يتحرك بخفة وراحة.

وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن خروفاً في أستراليا أزيلت منه 34 كيلوغراماً من الصوف، في عملية جز هي الأولى للحيوان منذ سنوات.

وجرى إطلاق اسم "باراك" على الخروف، وكان متروكا حتى يعيش في البر، فنما صوفه وصار كثيفا بشكل يربك حركته.

وعندما لاحظت إحدى محميات الحيوانات بمنطقة لانسيفيلد أمر الخروف، قامت بجز صوفه، وساعدته على العودة مجدداً إلى حيويته السابقة.

وبدا الخروف في هيئة مختلفة للغاية بعدما أزيل عنه كوم الصوف من قبل متطوعين، وتمكن أيضا من الرؤية بشكل أفضل لأنّ الصوف كان يلفه من كل جانب.
 
وقضى المتطوعون ساعة وهم يجزون صوف الخروف، وهو أمرٌ لا يستغرق في العادة سوى دقائق قليلة.

ويسعى الخروف "باراك" جاهداً إلى التأقلم مع حياته الجديدة، حالياً، داخل المحمية، بينما كان صوفه "معقلاً" للحشرات المؤذية والمزعجة.

وتم العثور على الحيوان، في وقت سابق من شباط الجاري، على بعد 40 ميلاً شمالي مدينة ملبورن.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
17:29 | 2021-02-24
15:00 | 2021-02-24
12:00 | 2021-02-24
09:00 | 2021-02-24
05:55 | 2021-02-24
23:00 | 2021-02-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website