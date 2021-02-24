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منوعات
الخروف "باراك" يتخلّص من 34 كلغ من الصوف!
Lebanon 24
24-02-2021
|
18:00
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تنفّس خروف في أستراليا الصعداءبعدما قضى أعواماً مثقلاً بعشرات الكيلوغرامات من الصوف، بدون أن يجد من يقوم بجزّها، حتى يتحرك بخفة وراحة.
وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن خروفاً في أستراليا أزيلت منه 34 كيلوغراماً من الصوف، في عملية جز هي الأولى للحيوان منذ سنوات.
وجرى إطلاق اسم "باراك" على الخروف، وكان متروكا حتى يعيش في البر، فنما صوفه وصار كثيفا بشكل يربك حركته.
وعندما لاحظت إحدى محميات الحيوانات بمنطقة لانسيفيلد أمر الخروف، قامت بجز صوفه، وساعدته على العودة مجدداً إلى حيويته السابقة.
وبدا الخروف في هيئة مختلفة للغاية بعدما أزيل عنه كوم الصوف من قبل متطوعين، وتمكن أيضا من الرؤية بشكل أفضل لأنّ الصوف كان يلفه من كل جانب.
وقضى المتطوعون ساعة وهم يجزون صوف الخروف، وهو أمرٌ لا يستغرق في العادة سوى دقائق قليلة.
ويسعى الخروف "باراك" جاهداً إلى التأقلم مع حياته الجديدة، حالياً، داخل المحمية، بينما كان صوفه "معقلاً" للحشرات المؤذية والمزعجة.
وتم العثور على الحيوان، في وقت سابق من شباط الجاري، على بعد 40 ميلاً شمالي مدينة ملبورن.
المصدر:
سكاي نيوز
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