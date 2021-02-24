دقيقة ونصف بدون تنفّس.. شاب يحطم الرقم القياسي للغطس تحت الجليد!

حطّم سباح تشيكي الرقم القياسي للغطس والسباحة أسفل الجليد لمسافة 80.9 متراً في دقيقة و35 ثانية بدون متنفس.وتمكّن السباح الحر، ديفيد فينسل، من تحطيم الرقم السابق الذي كان مسجلاً بإسم الدنماركي ستيغ سيفيرينسن بمسافة 76.2 متراً عام 2013.واستغرقت محاولة فينسل الناجحة دقيقة و35 ثانية أسفل بحيرة لاهوست في شمالي جمهورية التشيك، بحسب ما ذكرت وكالة "يورونيوز".