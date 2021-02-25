الحمليحمل هذا اليوم تطوّرات ايجابية ومشاريع خلاّقة واخباراً جيدة على الصعيدين المهني والشخصيالثورقد يطلب إليك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين أو القبول ببعض التنازلات أو العمل خلف الستارالجوزاءعليك أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوانالسرطانتنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنيةالأسديلفّ الغموض مستقبلك المهنيالعذراءتجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاعالميزانعلاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل الى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيلالعقربتشعر بالارتياح والاطمئنان وتحاط بالأصدقاء المخلصين. قد يؤدي هؤلاء الاصدقاء دوراً في تطوّر أعمالكالقوسقد تتخذ عواطفك شكلاً جديداً وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت الى المثاليةالجديتُخطّط لمشروع فكري أو إبداعي جديد، ويحمل إليك هذا اليوم أخباراً طيبة وتجارب غنيةالدلوتتلقّى عدّة اشارات إيجابية، وهي مناسبة للقيام بمبادرة جريئة ولتكرار أي محاولة فشلت في السابقالحوتيضفي عليك هذا اليوم سحراً خاصاً وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها