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برجك اليوم

Lebanon 24
25-02-2021 | 05:55
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الحمل
يحمل هذا اليوم تطوّرات ايجابية ومشاريع خلاّقة واخباراً جيدة على الصعيدين المهني والشخصي
الثور
قد يطلب إليك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين أو القبول ببعض التنازلات أو العمل خلف الستار
الجوزاء
عليك أن تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان
السرطان
تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر أكثر على الأوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية
الأسد
يلفّ الغموض مستقبلك المهني
العذراء
تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع
الميزان
علاقة عاطفية تتخذ طابع الجدّية وتصل الى نقطة اللارجوع، فإمّا الإرتباط أو الرحيل
العقرب
تشعر بالارتياح والاطمئنان وتحاط بالأصدقاء المخلصين. قد يؤدي هؤلاء الاصدقاء دوراً في تطوّر أعمالك
القوس
قد تتخذ عواطفك شكلاً جديداً وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت الى المثالية
الجدي
تُخطّط لمشروع فكري أو إبداعي جديد، ويحمل إليك هذا اليوم أخباراً طيبة وتجارب غنية
الدلو
تتلقّى عدّة اشارات إيجابية، وهي مناسبة للقيام بمبادرة جريئة ولتكرار أي محاولة فشلت في السابق
الحوت
يضفي عليك هذا اليوم سحراً خاصاً وتعقد صداقات جديدة وتركز على علاقة لك ناشئة او قديمة قد تشرّعها
 
المصدر: السومرية
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