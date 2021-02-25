منوعات

انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)

Lebanon 24
25-02-2021 | 09:00
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أطلّت مهى عطيّة التي تصف نفسها بـ " بائعة الأمل " في حلقة خاصّة مع الإعلامي تمام بليق في برنامجه "مع تمام" على قناة الجديد .

 

وأطلقت مهى خلال الحلقة توقعات للبنان والمنطقة كان أبرزها :

 

1- نار ودخان في الجيّة

 

2- إنفجار ثانٍ في مرفأ بيروت ومعرفة أسماء الأشخاص المتورطين في التفجير الأوّل خلال شهر آذار.

 

3- خسارة لفنان لبناني كبير يعتبر من أهم معالم التراث اللبناني !

 

4- فتح ملف البواخر الخاص في كهرباء لبنان والكشف عن الفاسد الأكبر

 

5- حزب القوات اللبنانية في دائرة الخطر، جبران باسيل إلى المنفى وكلام تصعيدي بينه وبين فخامة الرئيس !

 

6- ضربة إسرائيلية قويّة على الحدود ودخان أسود في المشرفية والضاحية الجنوبية ومشاهد دمويّة في شمال لبنان .

 

7- سقف الدولار سيصل إلى 14 ألف ثم ينخفض ويثبت عال4500 !!

 

8- إنتهاء كورونا بلبنان في شهر 5 وظهور طبيب لبناني يخترع العلاج .

 

9- سنترحم على أيام الرئيس ترامب وحكومة مؤقتة في لبنان .

 

10- إغتيالات جديدة في لبنان، الأولى لرجل إعلامي ، الثانية لشخصية دينية ، والثالثة لشخصية سياسية .

 

11- إليسا في علاقة جديدة

 

12- هيفا وهبي ووعكة صحيّة قريبة تتعلق في العظام والإنتهاء من مشروع قضائي .

 

13- نجوى كرم وإرتباط قريب ، قفزة نوعيّة تحدث ضجّة وتكريم خاص لها .

 

14- وائل كفوري وعلاج من الكآبة .

الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:55 | 2021-02-25
23:00 | 2021-02-24
21:00 | 2021-02-24
20:56 | 2021-02-24
18:00 | 2021-02-24
17:29 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website