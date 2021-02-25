انفجار ثانٍ في المرفأ ونار ودخان في الجيّة والدولار بـ 14 ألف .. توقعات خطيرة مع تمام بليق (فيديو)

أطلّت مهى عطيّة التي تصف نفسها بـ " بائعة الأمل " في حلقة خاصّة مع الإعلامي تمام بليق في برنامجه "مع تمام" على قناة الجديد .
وأطلقت مهى خلال الحلقة توقعات للبنان والمنطقة كان أبرزها :
1- نار ودخان في الجيّة
2- إنفجار ثانٍ في مرفأ بيروت ومعرفة أسماء الأشخاص المتورطين في التفجير الأوّل خلال شهر آذار.
3- خسارة لفنان لبناني كبير يعتبر من أهم معالم التراث اللبناني !
4- فتح ملف البواخر الخاص في كهرباء لبنان والكشف عن الفاسد الأكبر
5- حزب القوات اللبنانية في دائرة الخطر، جبران باسيل إلى المنفى وكلام تصعيدي بينه وبين فخامة الرئيس !
6- ضربة إسرائيلية قويّة على الحدود ودخان أسود في المشرفية والضاحية الجنوبية ومشاهد دمويّة في شمال لبنان .
7- سقف الدولار سيصل إلى 14 ألف ثم ينخفض ويثبت عال4500 !!
8- إنتهاء كورونا بلبنان في شهر 5 وظهور طبيب لبناني يخترع العلاج .
9- سنترحم على أيام الرئيس ترامب وحكومة مؤقتة في لبنان .
10- إغتيالات جديدة في لبنان، الأولى لرجل إعلامي ، الثانية لشخصية دينية ، والثالثة لشخصية سياسية .
11- إليسا في علاقة جديدة
12- هيفا وهبي ووعكة صحيّة قريبة تتعلق في العظام والإنتهاء من مشروع قضائي .
13- نجوى كرم وإرتباط قريب ، قفزة نوعيّة تحدث ضجّة وتكريم خاص لها .
14- وائل كفوري وعلاج من الكآبة .