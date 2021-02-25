فرنسيان يكسبان تحديا ضد إيمانويل ماكرون بشأن كورونا (فيديو)

كسب شابان فرنسيان مشهوران على موقع يوتيوب، التحدي الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن كورونا.

ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن الشابين ماكفلاي وكارليتو، اللذين يتابعهما نحو 6 ملايين شخص، كسبا التحدي الذي وجهه لهما ماكرون، بتصوير أغنية طريفة بعنوان "أتذكر" حول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وحققت 10 ملايين مشاهدة، وبهذا تحصلا على فرصة تصوير مسابقة ترفيهية مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه.