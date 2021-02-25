منوعات

واقعة تهز بلدا عربيا.. شق رأس زوجته بساطور وقطع أصابعها

Lebanon 24
25-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-797219-637498448669107997.jpg
Doc-P-797219-637498448669107997.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اهتز رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجزائر إثر خبر مروع، حيث أقدم، أمس الأربعاء، زوج يبلغ من العمر 48 سنة من دون أطفال على وضع حد لحياة زوجته 38 سنة بآلة حادة، تتمثل في ساطور فيما لا تزال أسبابها مجهولة.

 

ووفق ما أوردته صحيفة الخبر وتداولته وسائل إعلام محلية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد صدم سكان إقامة الصنوبر بطريق العيزار بمدينة خنشلة شرق البلاد، عقب تلقيهم خبر إقدام الزوج، على توجيه ضربات لرأس الضحية وكتفها اليمنى وقطع أصابع يدها اليمنى بآلة حادة.

 

وهرعت مصالح الشرطة والحماية المدينة إلى عين المكان مباشرة بعد سماع الخبر، لنقل جثة الضحية إلى مستشفى أحمد بن بلة، وفتحت الشرطة العلمية تحقيقاً في الحادثة، التي لا تزال أسبابها مجهولة.

 

وأفادت مصادر مطلعة بأن الجاني يعاني من اضطرابات عصبية، في انتظار أن يصل المحققون إلى دوافع الجريمة.

المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2021-02-25
15:00 | 2021-02-25
12:00 | 2021-02-25
09:00 | 2021-02-25
05:55 | 2021-02-25
23:00 | 2021-02-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website