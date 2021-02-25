طباخ الإليزيه الى مهمة جديدة

أعلن طباخ القصر الرئاسي الفرنسي منذ ربع قرن، غيوم غوميز، الأربعاء، تركه مهامه لتولي منصب "الممثل الشخصي" للرئيس إيمانويل ماكرون "للترويج للمطبخ الفرنسي".وأوضح الطاهي الفرنسي المعروف في رسالة عبر حسابه على تويتر، أنه اتخذ قراره هذا بعد "تفكير معمق"، بهدف "الاستمرار في خدمة البلاد بصورة مختلفة".وشغل غيوم غوميز منصب كبير الطهاة في قصر الإليزيه منذ عام 2013، بعدما كان مساعدا في المطبخ داخل القصر الرئاسي خلال عهود جاك شيراك، ونيكولا ساركوزي، وفرنسوا هولاند، وصولا إلى إيمانويل ماكرون.وأضاف أنه أمضى "25 عاما في رفع راية الامتياز الفرنسي بتقاليده وفن الحياة الخاص به، إلى أعلى المراتب".واعتبارا من الأول من اذار، يتولى غوميز مهامه "ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية لدى الأطراف والشبكات العاملة في قطاع الطهو والأغذية، بهدف الترويج لفنون المطبخ الفرنسي"