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برجك اليوم

Lebanon 24
26-02-2021 | 05:54
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الحمل
حاول أن تصغي إلى ما يُقال لك من دون ردود فعل
الثور
تعيش يوماً متعباً فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار، لكنك لن تؤخر تقدم خطواتك المستقبلية
الجوزاء
ترتاح إذا عبّرت للشريك عن حقيقة مشاعرك
السرطان
ينشب خلاف حول بعض القناعات والاعتبارات وتتعرّض جهودك ومحاولاتك للعرقلة وتواجه خصماً او منافساً شرساً
الأسد
السعادة هي عنوان المرحلة المقبلة
العذراء
حاول أن لا تكون استفزازياً مع الشريك، لأن رد فعله سيكون مكلفاً، ولا نتس أن الحب يحتل المرتبة الأولى في حياتك ويشغل كل تفكيرك
الميزان
تأجيل عمل اليوم إلى الغد لن يكون في مصلحتك، وأنت أمام اختبار جدّي مع الشريك هذه المرة وممنوع الخطأ
العقرب
لا تكذّب الحبيب في ما يقوله وثق بكلامه، لقد بدأت تتصرف بغرابة معه أخيراً، فكن حذراً قبل أن تصل إلى الهاوية معه
القوس
حين تزداد الغيرة وتتجاوز الحدود تصبح مؤذية وتؤدي إلى عواقب كبيرة في العلاقة مع الشريك
الجدي
حذار النزاع مع أحد المسؤولين في عملك أو إحدى السلطات القوية والفاعلة
الدلو
الشعور بالخيبة أحياناً يولد حالة اكتئاب ورغبة في الانزواء واضطراباً نفسياً
الحوت
تدرك جيداً أن أسس العلاقة الصريحة والمتينة هي الثقة، فإذا كنت تريد ألا تتزعزع فكن على قدر الثقة
 
المصدر: السومرية
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