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جريمة مروعة هزت أميركا: قتل 3 أشخاص وطها قلب أحدهم مع البطاطا!

Lebanon 24
26-02-2021 | 09:00
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جريمة مروعة لا يمكن تصديقها، فقد اعترف رجل يشتبه في قتله 3 أشخاص، بأنه قطع قلب إحدى ضحاياه و"طهاه مع البطاطا"، وفق ما أشارت وسائل إعلام أميركية.

 

وأقر لورنس بول أندرسون (42 عاما) المدان مرات عدة الذي قال سابقا إنه يعاني اضطرابا ثنائي القطب، بأنه قتل عمه وابنة عمه وإحدى جاراتهما، كما أصاب زوجة عمه بجروح في التاسع من شباط في تشيكاشا قرب أوكلاهوما سيتي جنوبي الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة في بيان.

 

وفي بادئ الأمر، قتل أندرسون الجارة أندريا لين بلانكنشيب (41 عاما) وقطع قلبها قبل التوجه إلى عمه ليون باي (67 عاما) لطهو القلب وتقديمه له ولزوجته وابنتهما أثناء زيارة لهم خلال النهار، وفق صحيفة "ذي أوكلاهومان" وقناة تلفزيونية محلية.

 

وجاء في طلب مذكرة التفتيش المقدم من الشرطة للقضاء أن المشتبه به "أحضر القلب وطهاه مع بطاطا لتقديمه للعائلة لإطلاق الوحوش التي تسكنه"، بحسب الصحيفة.

 

وبعد رفض العائلة تناول القلب، عمد أندرسون إلى طعنهم، فقتل عمه وجرح زوجته وابنتهما، لكن هذه الأخيرة ما لبثت أن فارقت الحياة في سيارة الإسعاف متأثرة بإصابتها.

 

ويحاول المحققون تحديد ما إذا كان المشتبه به تحت تأثير المخدرات عند تنفيذ جريمته، فيما لم تحدد الدوافع بعد.

 

وكان أندرسون يعيش مع عمه وزوجة عمه عند حصول الوقائع، منذ تخفيف حاكم أوكلاهوما في حزيران 2020 آخر عقوبة سجن صادرة في حقه.

 

وهذه ليست الإدانة الأولى لأندرسون، إذ سبق أن أدين سنة 2006 بتهمة حيازة مخدرات، وفي 2012 بتهمة توزيع مخدرات، وحكم عليه في 2017 بالسجن 20 عاما بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية.

 

وخلال محاكمته الأخيرة، أكد للقاضي أنه يعالج من حالة اضطراب ثنائي القطب.

المصدر: سكاي نيوز
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