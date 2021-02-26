منوعات

مسنّة تسير 5 كيلومترات على قدميْها لتلقّي لقاح "كورونا"!

Lebanon 24
26-02-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-797547-637499277513425062.jpg
Doc-P-797547-637499277513425062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قامت مسنّة إيطالية بالسير مشياً على قدميها لمسافة 5 كيلومترات بعد أن فاتها القطار لكي تتلقّى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".
 
وفي التفاصيل، فقد سارت المسنة الإيطالية ليفيا دي لوسيا (86 عاماً) مسافة 5 كيلومترات، بعدما فاتها القطار، لكي تصل الى مستشفى "أربينيا" في الجنوب الإيطالي، لتلقي اللقاح ضد "كوفيد-19".
 
وقررت السير كي لا تخسر فرصة التلقيح، فوصلت على الموعد المحدد تماماً، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".
 
وعندما علم الفريق الطبي بالأمر، اشتروا لها الحلوى واصطحبوها إلى منزلها في بلدتها الصغيرة حيث تسكن وحدها.
 
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
21:00 | 2021-02-26
20:40 | 2021-02-26
18:00 | 2021-02-26
16:39 | 2021-02-26
16:30 | 2021-02-26
15:00 | 2021-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website