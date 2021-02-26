مسنّة تسير 5 كيلومترات على قدميْها لتلقّي لقاح "كورونا"!

قامت مسنّة إيطالية بالسير مشياً على قدميها لمسافة 5 كيلومترات بعد أن فاتها القطار لكي تتلقّى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

وفي التفاصيل، فقد سارت المسنة الإيطالية ليفيا دي لوسيا (86 عاماً) مسافة 5 كيلومترات، بعدما فاتها القطار، لكي تصل الى مستشفى "أربينيا" في الجنوب الإيطالي، لتلقي اللقاح ضد "كوفيد-19".

وقررت السير كي لا تخسر فرصة التلقيح، فوصلت على الموعد المحدد تماماً، بحسب ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".

وعندما علم الفريق الطبي بالأمر، اشتروا لها الحلوى واصطحبوها إلى منزلها في بلدتها الصغيرة حيث تسكن وحدها.