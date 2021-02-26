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مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان

Lebanon 24
26-02-2021 | 21:00
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بعض مواليد الأبراج قد يقومون بخيارات خاطئة في مختلف جوانب حياتهم. فقد يأخذون القرارات أو يقومون بالخطوات غير الصائبة. وهو ما قد ينعكس سلباً على مختلف جوانب حياتهم. ولهذا عليهم تغيير مسارهم قبل فوات الأوان.

 

الثور

يعيش حالة من الارتباك مؤخراً. ويعود هذا إلى اعتماده على السشخاص المحيطين به من أجل أخذ بعض القرارات. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتكابه الاخطاء. ومن أجل منع ذلك من المهم أن يخلد إلى ذاته وأن يفكر بهدوء وأن يتدرب على كيفية النظر إلى الأمور بطريقة عقلانية. وهكذا يمكنه بدء مرحلة جديدة من حياته.

 

السرطان

هو مولود العاطفة بامتياز. وهو حالياً يشعر بالقلق والتوتر إزاء ما تشهده حياته ومحيطه من أحداث. فهو يبالغ في التفاعل معها ما قد يودي به إلى الاكتئاب. ومن أجل منع ذلك عليه أن يتعلم كيفية النظر إلى الحياة بإيجابية وعدم توقع حدوث ما هو سيئ. كذلك من المهم أن يدرك أن للحياة وجهاً مشرقاً أيضاً وأن القلق غير مفيد على الإطلاق.

 

الجدي

يعتبر هذا المولود بطيء الحركة، فهو لا يبادر ولا يقوم بخطوات مهمة من أجل تحقيق نقلة نوعية في حياته. كما أنه لا يستجيب للفرص التي تتاح له. ومن الأفضل أن يدرك هذا وأن يبدأ بتغيير واقعه من خلال تعزيز طاقته ونشاطته واندفاعه.

المصدر: لها
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