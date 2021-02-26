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جرو صغير يقتحم التلفزيون

Lebanon 24
26-02-2021 | 13:00
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قام مراسل برنامج "fox 5" "بوب بارنارد" بتغطية الثلوج في شارع ليسبورغ، فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتحدث المراسل عن سوء الأحوال الجوية في المنطقة بعد هبوب العاصفة الثلجية، وأوضح كيفية إزالة الجليد عن نوافذ السيارات الموجودة في ذلك الشارع.


وأثناء قيامه بعمله، اقتطع جرو صغير عملية البث عند ركضه نحو المراسل، سارقا انتباه بوب وباقي أفراد الطاقم، كما حاول بوب الجري خلفه للإمساك به حتى أصبح بين يديه.

وفي تلك الأثناء، وعلى الرغم من وجود الجرو الصغير بين يدي رجل غريب عنه، وظهر وهو يتودد نحو بوب ببعض من حركاته اللطيفة والتي بات بها نجما عبر الشاشة.

وسرعان ما انتهت الضجة التي قام الجرو بإحداثها بين أعضاء الفريق الإعلامي، عندما جاء صاحبه ليأخذه، مخبرا الأفراد بأنه قد هرب من خلف السياج ووصل إليهم.
المصدر: سبوتنيك
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