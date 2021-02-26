العنف ضد النساء يصل إلى حدود القتل في لبنان.. باحثة تكشف الكثير (فيديو)

أشارت حياة مرشاد، وهي صحافية وناشطة نسوية، إلى أنّ "الحديث عن العنف الأسري يصل في أماكن معينة، على سبيل المثال في لبنان كما رأينا مؤخراً، إلى حدود القتل".

وشددت مرشاد في حديث لبرنامج "نون" مع الاعلامية ديانا فاخوري، على "وجوب أن تكون هناك تدخلات متعددة الجوانب، هي سلة من الحلول".

ولفتت مرشاد إلى أنّ "المشكلة ليست في القانون، بل في كيفية تطبيقه وعدم إعطاء أولوية لملف العنف ضدّ النساء"، وأضافت: "ومن هنا، فمن المهم جدّاً التشدّد بالعقوبة والإسراع في المحاكمات".

وأوضحت الناشطة أنّ المنزل وفق الدراسات العالمية، هو المكان الأكثر خطورة على المرأة، لأنّ أغلب جرائم العنف ترتكب في المنزل.

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