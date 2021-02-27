الحملاهتم بعملك فقطالثورالبحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاًالجوزاءأظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطفالسرطانتنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهولالأسدالندم المتأخر لا ينفعالعذراءلا تكن متذمراً مهما سعى بعضهم للضغط عليكالميزانتتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنيةالعقربيتعلّق بك الشريك ويلاحقكالقوسحاول أن تتجنّب الجدل الذي لن يقدّم أو يؤخّرالجديالشريك يتصرف بطريقة رائعة هذه الأيام، وتصارحه بما يقلقك لترتاح نفسياًالدلوحاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العملالحوتعليك أن تقضي وقتاً أطول مع الشريك