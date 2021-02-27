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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
27-02-2021
|
05:56
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الحمل
اهتم بعملك فقط
الثور
البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً
الجوزاء
أظهر اهتماماً أكبر بمشاعر الحبيب ولا تتجاهلها. بادله المشاعر الرقيقة وعامله بلطف
السرطان
تنطلق بتحرّك نشيط وحماسي بسبب الرغبة الكبيرة التي تتملكّك لاقتحام الجديد والمجهول
الأسد
الندم المتأخر لا ينفع
العذراء
لا تكن متذمراً مهما سعى بعضهم للضغط عليك
الميزان
تتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية
العقرب
يتعلّق بك الشريك ويلاحقك
القوس
حاول أن تتجنّب الجدل الذي لن يقدّم أو يؤخّر
الجدي
الشريك يتصرف بطريقة رائعة هذه الأيام، وتصارحه بما يقلقك لترتاح نفسياً
الدلو
حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل
الحوت
عليك أن تقضي وقتاً أطول مع الشريك
المصدر: السومرية
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