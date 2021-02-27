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حفل زفاف يتحول إلى ساحة معركة.. سلاح أبيض وإصابات بليغة

Lebanon 24
27-02-2021 | 15:00
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أفاد شهود عيان من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بأن إصابات وقعت في صفوف مشاركين بحفل زفاف في قضاء شقلاوة بالمحافظة بعد أن تحول إلى "ميدان عراك" بالسلاح الأبيض.

وأكد الشهود، أن "ملاسنة كلامية حدثت بين أسرتين خلال مراسم حفل الزفاف تطورت فيما بعد إلى عراك بالسلاح الأبيض أصيب على إثرها 8 أشخاص بجروح مختلفة".

من جهته، أشار مصدر طبي، إلى أنه "تم نقل جرحى إلى مستشفى ناحية حرير، وبعد تلقيهم العلاج الأولي، غادر 5 منهم إلى منازلهم، بينما نقل الباقون إلى مستشفى أربيل بسبب إصابتهم البليغة".
المصدر: وكالات
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