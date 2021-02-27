16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
حفل زفاف يتحول إلى ساحة معركة.. سلاح أبيض وإصابات بليغة
Lebanon 24
27-02-2021
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد شهود عيان من أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بأن إصابات وقعت في صفوف مشاركين بحفل زفاف في قضاء شقلاوة بالمحافظة بعد أن تحول إلى "ميدان عراك" بالسلاح الأبيض.
وأكد الشهود، أن "ملاسنة كلامية حدثت بين أسرتين خلال مراسم حفل الزفاف تطورت فيما بعد إلى عراك بالسلاح الأبيض أصيب على إثرها 8 أشخاص بجروح مختلفة".
من جهته، أشار مصدر طبي، إلى أنه "تم نقل جرحى إلى مستشفى ناحية حرير، وبعد تلقيهم العلاج الأولي، غادر 5 منهم إلى منازلهم، بينما نقل الباقون إلى مستشفى أربيل بسبب إصابتهم البليغة".
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
كفى "ولدنة"... قالب الجبنة بـ50000 ليرة!!!
Lebanon 24
كفى "ولدنة"... قالب الجبنة بـ50000 ليرة!!!
09:00 | 2021-02-27
27/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
21:00 | 2021-02-26
26/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:38 | 2021-02-26
26/02/2021 09:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت؟
09:13 | 2021-02-27
27/02/2021 09:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعات تفصلنا عن فتح البلد.. وتغيير في منصة الاذونات الاثنين
Lebanon 24
ساعات تفصلنا عن فتح البلد.. وتغيير في منصة الاذونات الاثنين
06:37 | 2021-02-27
27/02/2021 06:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
18:00 | 2021-02-27
الليلة الواحدة ب100 ألف دولار: اكتشفوا أغلى غرفة فندق في العالم
16:30 | 2021-02-27
مشهد غريب جدًّا لمذيعة التلفزيون الرسمي المصري على الهواء (فيديو)
16:00 | 2021-02-27
قتل زوجته الحامل.. ثم ارتكب هذه الجريمة!
15:57 | 2021-02-27
سبح 81 متراً تحت الجليد (فيديو)
14:09 | 2021-02-27
ديك يقتل صاحبه بنصل حاد.. والشرطة الهندية تعتقل 15 رجلًا
12:00 | 2021-02-27
إقتحمت مخبزا بسيارتها.. دلا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود (فيديو)
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
27/02/2021 20:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
27/02/2021 20:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
27/02/2021 20:56:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact