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منوعات
إقتحمت مخبزا بسيارتها.. دلا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود (فيديو)
Lebanon 24
27-02-2021
|
12:00
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اصطدمت امرأة أميركية تبلغ من العمر 82 عاما بأحد المخابز في كاليفتون بنيويورك، عن طريق ضغطها على دواسة الوقود بالخطأ.
وشاهد المارة العجوز تتجه نحو المخبز، وبدلا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود عن طريق الخطأ ما تسبب بزيادة سرعتها واقتحامها للمخبز، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
وقال توم فورد زوج صاحبة الفرن، إنه قد سمع صوت تحطم كبير في منتصف المخبز، وتوجه مسرعا إلى مكان الصوت ليرى سيارة المرأة تشتعل هناك.
وأضاف أنه كان متواجدا في مكان تسجيل المدفوعات قبل حصول الحادثة وسماعه صوت الحطام.
وأشار فورد إلى أن أفضل ما في الأمر أن جميع الناس في المخبز كانوا بعيدين عن مكان الاصطدام.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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