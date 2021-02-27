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عائلة تبيع ابنتها لدفع تكاليف علاج الابن الأكبر سنًّا

Lebanon 24
27-02-2021 | 23:00
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قالت صحيفة The Times of India، إن رب عائلة في الهند أقدم على بيع ابنته البالغة من العمر اثني عشر عاما، لرجل بالغ، ليتمكن من دفع تكاليف العلاج لابنه الأكبر سنا.

وذكرت الصحيفة، أن العائلة تلقت لقاء هذه "الصفقة"، 10 آلاف روبية من أحد الجيران الذي رغب منذ فترة بالزواج بابنتهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الجار، قام مباشرة بعد الزواج، بنقل الفتاة إلى أقاربه. ولكن الطفلة أخذت تصرخ وتبكي، وهو ما دفع الجيران للاتصال بالشرطة التي اعتقلت الزوج وباشرت بالتحقيق معه.
المصدر: روسيا اليوم
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