"الجروة المعجزة".. ولدت بستة أرجل وذيلين ونجت من الموت

واجه علماء "معجزة علمية" بعدما ولدت جروة بستة أرجل وذيلين، ونجحت في البقاء على قيد الحياة، حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن " البريطانية.وقال العاملون في مستشفى "نيل" البيطري في ولاية أوكلاهوما الأميركية: "هذه معجزة.. أطلقنا على الجروة اسم سكيبر".وذكروا، في تدوينة على صفحة المستشفى في فيسبوك: "لقد عاشت لفترة أطول مما كنا نعتقد.. لم يسبق لأي جروة في العالم أن ولدت في نفس الظروف وعاشت طوال هذه الفترة (4 أيام)".وتابعوا: "كما تلاحظون، إنها مختلفة قليلا.. ولدت بستة أرجل وذيلين.. تعاني من نوع من الاضطرابات والعيوب الخلقية".