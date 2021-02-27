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منوعات
"الجروة المعجزة".. ولدت بستة أرجل وذيلين ونجت من الموت
Lebanon 24
27-02-2021
|
21:00
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واجه علماء "معجزة علمية" بعدما ولدت جروة بستة أرجل وذيلين، ونجحت في البقاء على قيد الحياة، حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن " البريطانية.
وقال العاملون في مستشفى "نيل" البيطري في ولاية أوكلاهوما الأميركية: "هذه معجزة.. أطلقنا على الجروة اسم سكيبر".
وذكروا، في تدوينة على صفحة المستشفى في فيسبوك: "لقد عاشت لفترة أطول مما كنا نعتقد.. لم يسبق لأي جروة في العالم أن ولدت في نفس الظروف وعاشت طوال هذه الفترة (4 أيام)".
وتابعوا: "كما تلاحظون، إنها مختلفة قليلا.. ولدت بستة أرجل وذيلين.. تعاني من نوع من الاضطرابات والعيوب الخلقية".
وأوضح الأطباء أن هذا العيب الخلقي يسمى "monocephalus dipygus"، مما يعني أن لديها تجويفا واحدا في الرأس والصدر، مقابل منطقتين في الحوض و2 من المسالك البولية وجهازين تناسليين وذيلين وأشياء أخرى.."
ويعتقد الخبراء أن الجروة ولدت بهذه الطريقة لأن البويضة الملقحة "حاولت الانقسام إلى توأمين في الرحم لكنها لم نجح في ذلك".
ووُلدت سكيبر في الولايات المتحدة مع ثمانية أشقاء آخرين يتمتعون بصحة جيدة.
المصدر:
سكاي نيوز
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