قتل زوجته الحامل.. ثم ارتكب هذه الجريمة!

لم يكن في قلبه مثقال ذرة من الرحمة عندما ارتكب في دقائق 3 جرائم قتل ضد أعز الناس لديه وهم أفراد عائلته.وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن الزوج الروسي البالغ من العمر (25 عاما) طعن زوجته الحامل البالغة من العمر (30 عاما) بسكين، مما أدى إلى مقتل الاثنين (الزوجة والجنين).وعندما حاولت طفلتها (من زواج سابق) البالغة من العمر 5 سنوات حمايتها، تعرضت هي الأخرى للطعن مرات عدة.ووجهت السلطات الروسية تهمة القتل إلى رجل إطفاء في سلسلة جرائم وحشية طالت أفراد أسرته.ووقع الحادث المروع في منزل العائلة في مدينة فولوغدا شمال غربي روسيا بعد أسبوعين من الزواج.وبعد أيام من الزواج، اتضح أن الرجل يكثر من شرب الكحول، إلى درجة أن زوجته سئمت منه وصارت تتجاهله.