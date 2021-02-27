16
o
بيروت
19
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
12
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
قتل زوجته الحامل.. ثم ارتكب هذه الجريمة!
Lebanon 24
27-02-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يكن في قلبه مثقال ذرة من الرحمة عندما ارتكب في دقائق 3 جرائم قتل ضد أعز الناس لديه وهم أفراد عائلته.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، السبت، أن الزوج الروسي البالغ من العمر (25 عاما) طعن زوجته الحامل البالغة من العمر (30 عاما) بسكين، مما أدى إلى مقتل الاثنين (الزوجة والجنين).
وعندما حاولت طفلتها (من زواج سابق) البالغة من العمر 5 سنوات حمايتها، تعرضت هي الأخرى للطعن مرات عدة.
ووجهت السلطات الروسية تهمة القتل إلى رجل إطفاء في سلسلة جرائم وحشية طالت أفراد أسرته.
ووقع الحادث المروع في منزل العائلة في مدينة فولوغدا شمال غربي روسيا بعد أسبوعين من الزواج.
وبعد أيام من الزواج، اتضح أن الرجل يكثر من شرب الكحول، إلى درجة أن زوجته سئمت منه وصارت تتجاهله.
وظهر في مقطع صوتي يقول للمحققين: "عدت إلى المنزل ولم تقل لي مرحباً. لقد غضبت. ذهبت إلى المطبخ وأخذت أكبر سكين".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الزوج قتل زوجته وأطفاله تحت تأثير الكحول.
وبعد ارتكاب جرائم القتل، أشعل الرجل النار في البيت، في محاولة لإتلاف الأدلة.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الروسية: "أظهرت الفحوص أن الضحايا ماتوا متأثرين بطعنات متعددة في الجزء العلوي من الجسم. كانت المرأة حامل في لحظة ارتكاب الجريمة".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الزوج اعترف بقتل الأم والطفل أثناء استجواب الشرطة.
ويواجه الزوج عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين في جرائم القتل هذه.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
كفى "ولدنة"... قالب الجبنة بـ50000 ليرة!!!
Lebanon 24
كفى "ولدنة"... قالب الجبنة بـ50000 ليرة!!!
09:00 | 2021-02-27
27/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
Lebanon 24
مواليد 3 أبراج يسيرون في الاتجاه الخاطئ.. عليهم التغيير قبل فوات الأوان
21:00 | 2021-02-26
26/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يحلّق" مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:38 | 2021-02-26
26/02/2021 09:38:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت؟
Lebanon 24
كم بلغ سعر صرف الدولار صباح اليوم السبت؟
09:13 | 2021-02-27
27/02/2021 09:13:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعات تفصلنا عن فتح البلد.. وتغيير في منصة الاذونات الاثنين
Lebanon 24
ساعات تفصلنا عن فتح البلد.. وتغيير في منصة الاذونات الاثنين
06:37 | 2021-02-27
27/02/2021 06:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
18:00 | 2021-02-27
الليلة الواحدة ب100 ألف دولار: اكتشفوا أغلى غرفة فندق في العالم
16:30 | 2021-02-27
مشهد غريب جدًّا لمذيعة التلفزيون الرسمي المصري على الهواء (فيديو)
15:57 | 2021-02-27
سبح 81 متراً تحت الجليد (فيديو)
15:00 | 2021-02-27
حفل زفاف يتحول إلى ساحة معركة.. سلاح أبيض وإصابات بليغة
14:09 | 2021-02-27
ديك يقتل صاحبه بنصل حاد.. والشرطة الهندية تعتقل 15 رجلًا
12:00 | 2021-02-27
إقتحمت مخبزا بسيارتها.. دلا من الفرامل استخدمت دواسة الوقود (فيديو)
فيديو
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق نار باتجاه سيارة ابن رئيس بلدية في عكار (فيديو)
01:11 | 2021-02-27
27/02/2021 20:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
اللحظة الأولى لإلقاء القبض على منتحل صفة أمنية في طرابلس (فيديو)
00:51 | 2021-02-27
27/02/2021 20:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
Lebanon 24
فيديو مرعب: طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في أميركا وتصطدم بسيارة
10:00 | 2021-02-26
27/02/2021 20:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact