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منوعات
ديك يقتل صاحبه بنصل حاد.. والشرطة الهندية تعتقل 15 رجلًا
Lebanon 24
27-02-2021
|
14:09
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لقي رجل مصرعه على يد ديك، أو ساقه بتعبير أدق، بعد أن كان يمني النفس بربح أموال طائلة من ذلك الطائر.
وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الحادثة وقعت في إحدى قرى ولاية أندرا براديش في 23 شباط الجاري خلال مصارعة غير قانونية للديكة في قرب أحد المعابد الهندوسية.
وأوضحت الصحيفة أن رجلا يدعى، ساتيش، كان قد ربط نصلا حاد طوله نحو 8 سنتيمترات في ساق الديك الذي يملكه ليخوض به "نزال موت" ضد أحد الديكة الأخرى، قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.
فبينما كان سايتش يدفع طائره للنزول إلى "ساحة الوغى" حاول ذلك الديك المسكين الفرار والنجاة بحياته بيد أنه أصاب صاحبه بجرح عميق في فخذه مما استدعى نقل الأخير إلى أقرب مستشفى على وجه السرعة.
ولكن الأقدار شاءت أن يفارق ذلك الرجل حياته قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه، لتهرع الشرطة فورا إلى احتجاز الديك، ووضعه في السجن لمدة يوم واحد قبل نقله إلى حظيرة دجاج ليتلقى الرعاية المناسبة بعيدا عن عالم المصارعة والقتال.
وأوضحت شرطة مدينة غولابالي أنه قد جرى اعتقال 15 رجلا شاركوا في مصارعة الديكة في تلك الليلة، مشيرة إلى أنهم سيواجهون تهما بالإهمال أو المشاركة في جريمة القتل التي اقترفها ذلك الديك دون قصد منه، والذي سيكون أحد أدلة الإدعاء العام في المحكمة.
المصدر: الحرة
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