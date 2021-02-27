منوعات

ديك يقتل صاحبه بنصل حاد.. والشرطة الهندية تعتقل 15 رجلًا

Lebanon 24
27-02-2021 | 14:09
A-
A+
Doc-P-797934-637500319278194308.jpg
Doc-P-797934-637500319278194308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقي رجل مصرعه على يد ديك، أو ساقه بتعبير أدق، بعد أن كان يمني النفس بربح أموال طائلة من ذلك الطائر.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن الحادثة وقعت في إحدى قرى ولاية أندرا براديش في 23 شباط الجاري خلال مصارعة غير قانونية للديكة في قرب أحد المعابد الهندوسية.

وأوضحت الصحيفة أن رجلا يدعى، ساتيش، كان قد ربط نصلا حاد طوله نحو 8 سنتيمترات في ساق الديك الذي يملكه ليخوض به "نزال موت" ضد أحد الديكة الأخرى، قبل أن يحدث ما لا تحمد عقباه.

فبينما كان سايتش يدفع طائره للنزول إلى "ساحة الوغى" حاول ذلك الديك المسكين الفرار والنجاة بحياته بيد أنه أصاب صاحبه بجرح عميق في فخذه مما استدعى نقل الأخير إلى أقرب مستشفى على وجه السرعة.

ولكن الأقدار شاءت أن يفارق ذلك الرجل حياته قبل أن يتمكن الأطباء من إنقاذه، لتهرع الشرطة فورا إلى احتجاز الديك، ووضعه في السجن لمدة يوم واحد قبل نقله إلى حظيرة دجاج ليتلقى الرعاية المناسبة بعيدا عن عالم المصارعة والقتال.

وأوضحت شرطة مدينة غولابالي أنه قد جرى اعتقال 15 رجلا شاركوا في مصارعة الديكة في تلك الليلة، مشيرة إلى أنهم سيواجهون تهما بالإهمال أو المشاركة في جريمة القتل التي اقترفها ذلك الديك دون قصد منه، والذي سيكون أحد أدلة الإدعاء العام في المحكمة.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
18:00 | 2021-02-27
16:30 | 2021-02-27
16:00 | 2021-02-27
15:57 | 2021-02-27
15:00 | 2021-02-27
12:00 | 2021-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website