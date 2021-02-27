الليلة الواحدة ب100 ألف دولار: اكتشفوا أغلى غرفة فندق في العالم





أغلى غرفة فندق بالعالم

يُعد جناح Empathy Suite هو أغلى جناح فندقي في العالم ضمن أفضل القوائم، حيث تصل مساحته إلى 9 آلاف قدم مربع في في منتجع كازينو بالمز في لاس فيغاس فهو أشبه بقصر مكون من طابقين يصل إلى السماء بفضل الارتفاع العالي له والإطلالة الخرافية التي يتمتع بها. ليست كأي غرفة فندق قد تراها في حياتك، فغرفة الفندق الموجود في نيفادا في لاس فيغاس في أميركا هي أغلى غرفة فندق في العالم بفضل ما تتمتع به من وسائل ترفيه وراحة ليس لها مثيل في أي غرفة أخرى.يُعد جناح Empathy Suite هو أغلى جناح فندقي في العالم ضمن أفضل القوائم، حيث تصل مساحته إلى 9 آلاف قدم مربع في في منتجع كازينو بالمز في لاس فيغاس فهو أشبه بقصر مكون من طابقين يصل إلى السماء بفضل الارتفاع العالي له والإطلالة الخرافية التي يتمتع بها.

الجناح يضم 6 أعمال فريدة للفنان البريطاني داميان هيرست والذي شارك في تصميمه بالتعاون مع شركة الهندسة المعمارية Bentel & Bentel.



وتبلغ قيمة الإقامة في هذا الجناح الفاخر 100 ألف دولار أميركي مقابل الليلة الواحدة وعند حجز الغرفة يجب على العميل إيداع 10 آلاف دولار تأكيد الحجز.

الجناح يضم عدد كبير من وسائل الراحة مثل حمام سباحة معلق له إطلالة مذهلة وبار مؤلف من 13 مقعداً بجانب غرفة خاصة للتدليك والاسترخاء.

كما أن الجناح مزود بعدد من الإمدادت الطبية التي قد يحتاجها النزيل بشكل طارئ وتضم حق طبية مصنوعة من الألماس لكنها غير مخصصة للاستخدام فهي للزينة فقط.

وتم تجديد الجناح الفاخر تم مؤخراً وإضافة بعض اللمسات إليه بتكلفة وصلت إلى 690 مليون دولار أميركي، حيث يضم مجسمات لأسماك مختلفة الأحجام بجانب نقوش فراشات متنوعة على المقاعد وفي غرفة المعيشة.