سبح 81 متراً تحت الجليد (فيديو)

سبح الغواص التشيكي ديفيد فينسل ما يقرب من 81 متراً تحت الجليد محطماً بالتالي الرقم القياسي العالمي في السباحة تحت الجليد وذلك في بحيرة مهجورة شمال غرب براغ في سروال سباحة والنظارات الواقية فحسب.وحبس فينسل أنفاسه لدقيقتين و42 ثانية، وفق موقع الـ"سي بي أس" الأميركي. وقال فينسل إن الشعور كان رائعاً بعد أن خرج من الجليد الذي غطّى المياه.وأضاف: "كانت العملية أسرع مما كنت أتوقع. شعرت بشعور رائع وتدربت كثيراً. كنت تحت الجليد ثلاث مرات لمسافة 75 متراً أثناء تدريبي".وقال إنه من المحتمل أن يستغرق شهوراً حتى تؤكد منظمة غينيس للأرقام القياسية الرقم الذي حطمه رسمياً.وأضاف فينسل: "علينا الآن أن ننتظر ثمانية إلى اثني عشر أسبوعاً للحصول على التأكيد. هناك الكثير من النماذج التي نحتاج إلى تأكيدها وملؤها بشكل صحيح. يبدو أنه رقم قياسي عالمي ولكن نظراً لأن ممثل منظمة الغوص الحر لم يستطع رؤيتي أسبح تحت الجليد فسيتعين عليه التحقق من لقطات الفيديو".وغيّر فينسل موقع محاولته القياسية يوم الثلثاء إلى بحيرة في لاهوست على بعد حوالى 18 متراً شمال غرب براغ بسبب قيود الحجر الصحي التي تجعل من الصعب عليه والآخرين الوصول إلى بحيرة جليدية في النمسا المجاورة.