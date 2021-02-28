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برجك اليوم

Lebanon 24
28-02-2021 | 06:00
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الحمل
يشتهي الشريك أن تعيره انتباهك، لا تنفجر عندما تخطر ببالك فكرة أو مشروع، ولا تكثر بالحديث عن نفسك.
 
 
الثور
 لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب.
 
 
الجوزاء
تراجع واضح في مزاجك تجاه من تحب. لا تدع الأمور تسوء أكثر.
 
 
السرطان
ابحث عن أشياء مشتركه تقوم بها مع الحبيب. لا تحاول إقصاءه عن القرارات المصيرية.
 
 
الأسد
أي كلمة قاسية تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان.
 
 
العذراء
حين تنفد الوسائل الإيجابية في معالجة أي خلل، قد تضطر إلى تغيير استراتيجيتك تجاه الشريك.
 
 
الميزان
قد تجد نفسك مجبراً على اتخاذ قرارات مهمة، لكنّ العقبة تكمن في رفض الشريك لهذه القرارات.
 
 
العقرب
تعيش أجواء رائعة، ولن تلتبس عليك الأمور ولن تشعر بالضياع وعدم الاستقرار.
 
 
القوس
لا تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجّل المبادرات.
 
 
الجدي
اسأل عن الحبيب ولا تهمل مشاعره أكثر. سانده وقف إلى جانبه لحل بعض المشكلات.
 
 
الدلو
 
تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة.
 
 
الحوت
التسرع تجاه الشريك لا يفيدك بشيء، لأنك قد تشعر بالوحدة إذا اتخذت قراراً بالانفصال عنه.
المصدر: السومرية
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