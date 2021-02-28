كاميرات المراقبة توثّق عملية سرقة.. وهذا ما فعلته الضحية! (فيديو)

وثّقت كاميرات المراقبة في أحد شوارع كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، سيارة تجرّ سيدة وهي تمسك بحقيبتها، بعدما تعرضت لعملية سرقة.



وذكرت شبكة "إن بي سي" الأميركية، أنّها حصلت على مقطع الفيديو، من أحد المتاجر المتخصصة ببيع منتجات التجميل، والتي وثقت الحادثة، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".

ويظهر في الفيديو، كيف أنّ السيارة تواصل التحرك والسيدة تحاول استعادة حقيبتها لتفقد الأمل بعد ذلك حيث تتخلى عنها، ويقترب أشخاص متواجدون في المكان منها، للاطمئنان عليها، في حين يواصل بعض المتواجدين في المكان التصوير.

وتحدث زوج السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها، لشبكة "إن بي سي" قائلاً: "إنها بخير، وتعاني من بعض الرضوض البسيطة فقط".



