ماذا يخبىء الفلك في الأشهر المقبلة لكل الأبراج على الصعيد المهني؟

ينتظر الكثيرون بشغف لمعرفة ماذا ينتظرهم في الأشهر القادمة، وماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات لكل برج من الأبراج.

إليكم أبرز توقعات جاكلين عقيقي للأشهر المقبلة من العام 2021 للأبراج على الصعيد المهني.

توقعات برج الحمل

لاشك أنك تمرّ بفترة مضطربة لكنها واعدة، إذ أنَّ الحظ يرافق الجهود المبذولة والتي تصادف نتائج ملموسة، يعدك بها الفلك.

تُقدم على تغييرات أساسية في عملك وتقلب بعض الموازين وتبدّل أساليبك وحتى مواقعك إلا أنَّ القدر يلعب دورًا من جهته، قد تطرأ ظروف غير متوقّعة قد تغيّر بعض الاتجاهات.

توقعات برج الثور

جميع الظروف ستكون مواتية وتهب الرياح كما تشتهي سفنك فتحقق أرباحًا تفوق توقعاتك أو تعتلي مركزًا عاليًا.

يتراجع حماسك بين شهري تموز وأيلول وتبدأ موجات من الغضب تسيطر عليك وتشهد انقلابات وثورات تغير حياتك وتقلبها رأسًا على عقب.

توقعات برج الجوزاء

تكون الحوافز قوية وستؤدي إلى خوض تجارب جديدة وفريدة من نوعها في حياتك، وتتوسع الآفاق وتكون ملهمًا على تقديم أفضل النتائج سواء كنت إعلاميًا أو صحافيًا أو سياسيًا أو فنانًا أو غيره، ولا عجب إذا نجحت في التوصل إلى إستلام عمل ثان إلى جانب عملك الأصلي.

توقعات برج السرطان

ستنهمر عليك عزيزي السرطان الأرباح والإيرادات المالية بشكل تدريجي حتى حزيران ولكن سرعان ما تبدأ الأرباح بالتراجع في فصل الصيف ثم تعود إليك حظوظك الجيدة في العمل في تشرين الأول.

‏

لا بد أن تضطر عزيزي السرطان إلى التكيف مع الظروف والتغييرات والتي قد تنقلك إلى مجالات أو توجهات مختلفة، وهنالك أيضًا تجارب غنية ومتنوعة تفتح أمامك أبوابًا كبيرة وآفاقًا مغرية.

‏

توقعات برج الأسد

تبدو واثقًا من نفسك ومستعداً لقلب ‏الصفحة والارتباط ببعض الجهات التي قد تساعدك في تحقيق طموحاتك، والأمر اللافت هو معالجتك للأمور بشكل منطقي وموضوعي وناضج، فأنت منفتح على مختلف الآفاق الجديدة ولا مخاوف لديك من المغامرة البسيطة.

‏

توقعات برج العذراء

تتجلى الإيجابيات في حياتك الشخصية والمهنية والاجتماعية كما تنال الأوضاع القانونية قسطًا كبيرًا من الحظ والانفراج، فراهن على الحكمة والمنطق والموضوعية وكذلك على المثابرة والتفاؤل، لن يخذلك الحظ ولا الحدس بل سوف يدفعانك إلى المثابرة وتكرار المحاولات وعدم الاستسلام.

توقعات برج الميزان

تظهر العراقيل أمام نجاحك وتقدمك خاصة في العمل، إلا أنك ستجتازها جميعها وتتخطاها بقوة وإصرار، وسيكتب لك النجاح لتكون نهاية العام نهاية مفرحة ومزدهرة.

توقعات برج العقرب

بالرغم من بعض المشاعر السلبية أحيانًا قد تبحث بنفسك عن العزل، فأنت تبحث عن ذاتك وعن القيم الأساسية التي ترتكزعليها في حياتك اليومية والمهنية والروحية وغيرها.

توقعات برج القوس

انها فترة جيدة جدًا للمفاجآت والإمساك بزمام الأمور، ولإعادة النظر في بعض الخيارات والأولويات للتوصل الى النجاح في العمل وفي الحياة الشخصية.

توقعات برج الجدي

يزدهر عملك بشكل ملحوظ ويزداد مدخولك الشهري باستمرار، هذا لا يعني عدم تسلل بعض المشاكل إلى حياتك العملية، وسيكون مجال عملك مسرحًا للتطورات المهمة فجاهد لتكون ‏الأحداث إيجابية.

توقعات برج الدلو

لديك توجهات جديدة تهدف إلى تطوير عملك الحالي، وستلمس انفراجًا ماليًا وقد يكون من خلال عمل جديد أو إضافي أو انفراج الأحوال لدى المعيلين حولك، وهنالك ازدهار لمشاريعك فتكون أفكارك لامعة وفريدة من نوعها فتلفت الأنظار.

يُحالفك الحظ في الكثير من تحركاتك، ومن الحكمة إختيار ما يناسب تطلعاتك المستقبلية تفاديًا لإضاعة الفرص.

توقعات برج الحوت

تخطط لبعض التجديد لكنك قد تتفاجأ بقرار جريء تجاهك، وهنالك دعم لعملك وقد تعود مشاريع سابقة وعالقة لتتحرك، وهنالك أيضًا نضوج مهني بغض النظر عن عمرك، ويرى المسؤولون أو المعنيون فيك مشروعًا ناجحًا فيأتي الدعم على شكل ترقية أو زيادة على الراتب أو على المسؤوليات.