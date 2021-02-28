16
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
"لأغراض ترفيهية".. إقرار "تشريع الماريجوانا" في هذا الموعد!
Lebanon 24
28-02-2021
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل إعلام أميركية أنّ ولاية فرجينيا الأميركية أقرّت مشروع قانون "تشريع الماريجوانا لأغراض ترفيهية" اعتباراً من العام 2024.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قولها إنّ المشرّعين في ولاية فرجينيا، أقروا مشروع قانون حول إضفاء الشرعية على تعاطي "الماريجوانا" لأغراض ترفيهية، اعتباراً من عام 2024.
ونوهت الصحيفة، بأنّ مجلس النواب في هذه الولاية، صوّت لصالح المبادرة المذكورة، بأغلبية 48 صوتاً، وعارضها 43 نائباً. وفي مجلس الشيوخ بولاية فيرجينيا، كان الفارق صوتاً واحداً فقط: 20 مقابل 19.
وذكرت الصحيفة، أنّه تم تمرير مشروع القانون، لأنّ "الديمقراطيين" يسيطرون حالياً على مجلسي الهيئة التشريعية في الولاية، وأكّدت أن "الجمهوريين" في المجلس لم يصوتوا لصالح الوثيقة.
والآن تم إرسال هذه الوثيقة، للتوقيع عليها، إلى حاكم الولاية الديمقراطي رالف نورتام، الذي أعلن سابقاً تأييده لها.
بموجب هذه المبادرة، سيصبح من الممكن الحصول على "الماريجوانا" بشكل قانوني اعتباراً من كانون الثاني 2024.
في الوقت الراهن، يجري فرض غرامة إدارية لا تزيد عن 25 دولاراً على امتلاك "الماريجوانا". وقد يبدأ البيع القانوني للقنب الهندي في عام 2024. كما سيسمح بزراعته في المنزل.
واعتباراً من تموز من هذا العام، ستباشر سلطات الولاية، بتشكيل مديرية خاصة لكي تشرف على تداول "الماريجوانا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
فنان لبناني يُعلن حمل زوجته وهي شقيقة إعلامية شهيرة.. هكذا زف الخبر
Lebanon 24
فنان لبناني يُعلن حمل زوجته وهي شقيقة إعلامية شهيرة.. هكذا زف الخبر
09:00 | 2021-02-28
28/02/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما قاله عن العلاقة بين الضاحية وبكركي (فيديو)
10:48 | 2021-02-28
28/02/2021 10:48:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد بسعر الدولار.. هكذا افتتحت اليوم السوق الموازية
08:57 | 2021-02-28
28/02/2021 08:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
قصص عن عفاف "القوّادة"... و"الحكومة كلها عفاف"
Lebanon 24
قصص عن عفاف "القوّادة"... و"الحكومة كلها عفاف"
08:00 | 2021-02-28
28/02/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا قرأ حزب الله خطاب البطريرك الماروني في سبت الحشد
Lebanon 24
هكذا قرأ حزب الله خطاب البطريرك الماروني في سبت الحشد
10:00 | 2021-02-28
28/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
21:00 | 2021-02-28
قطة تهاجم كابتن طائرة
16:15 | 2021-02-28
طعنه بالسكين داخل سيارته وإعترف: جريمتي مقتبسة من فيلم
15:00 | 2021-02-28
كاميرات المراقبة توثّق عملية سرقة.. وهذا ما فعلته الضحية! (فيديو)
12:00 | 2021-02-28
قصّة مؤثرة.. عروس تفارق الحياة بعد 10 أيام من زواجها!
10:30 | 2021-02-28
ماذا يخبىء الفلك في الأشهر المقبلة لكل الأبراج على الصعيد المهني؟
09:00 | 2021-02-28
فقد وعيه أثناء اتصاله لطلب المساعدة.. وهكذا تمكّنوا من تحديد مكانه!
فيديو
"يوفنتوس" يسقط بفخّ التعادل أمام "فيرونا" في الدوري الإيطالي (فيديو)
Lebanon 24
"يوفنتوس" يسقط بفخّ التعادل أمام "فيرونا" في الدوري الإيطالي (فيديو)
18:00 | 2021-02-28
28/02/2021 21:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة عمرو دياب تكشف انها على علاقة بشاب عشريني (فيديو)
Lebanon 24
طليقة عمرو دياب تكشف انها على علاقة بشاب عشريني (فيديو)
18:00 | 2021-02-28
28/02/2021 21:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهد لحظة التهام ثقب أسود نجما هائلا.. هذا ما ينتجه الانفجار العظيم (فيديو)
Lebanon 24
شاهد لحظة التهام ثقب أسود نجما هائلا.. هذا ما ينتجه الانفجار العظيم (فيديو)
15:00 | 2021-02-28
28/02/2021 21:11:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact