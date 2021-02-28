"لأغراض ترفيهية".. إقرار "تشريع الماريجوانا" في هذا الموعد!

كشفت وسائل إعلام أميركية أنّ ولاية فرجينيا الأميركية أقرّت مشروع قانون "تشريع الماريجوانا لأغراض ترفيهية" اعتباراً من العام 2024.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، قولها إنّ المشرّعين في ولاية فرجينيا، أقروا مشروع قانون حول إضفاء الشرعية على تعاطي "الماريجوانا" لأغراض ترفيهية، اعتباراً من عام 2024.ونوهت الصحيفة، بأنّ مجلس النواب في هذه الولاية، صوّت لصالح المبادرة المذكورة، بأغلبية 48 صوتاً، وعارضها 43 نائباً. وفي مجلس الشيوخ بولاية فيرجينيا، كان الفارق صوتاً واحداً فقط: 20 مقابل 19.وذكرت الصحيفة، أنّه تم تمرير مشروع القانون، لأنّ "الديمقراطيين" يسيطرون حالياً على مجلسي الهيئة التشريعية في الولاية، وأكّدت أن "الجمهوريين" في المجلس لم يصوتوا لصالح الوثيقة.والآن تم إرسال هذه الوثيقة، للتوقيع عليها، إلى حاكم الولاية الديمقراطي رالف نورتام، الذي أعلن سابقاً تأييده لها.بموجب هذه المبادرة، سيصبح من الممكن الحصول على "الماريجوانا" بشكل قانوني اعتباراً من كانون الثاني 2024.في الوقت الراهن، يجري فرض غرامة إدارية لا تزيد عن 25 دولاراً على امتلاك "الماريجوانا". وقد يبدأ البيع القانوني للقنب الهندي في عام 2024. كما سيسمح بزراعته في المنزل.واعتباراً من تموز من هذا العام، ستباشر سلطات الولاية، بتشكيل مديرية خاصة لكي تشرف على تداول "الماريجوانا".