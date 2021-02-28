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قطة تهاجم كابتن طائرة

Lebanon 24
28-02-2021 | 21:00
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فاجأت قطة صغيرة طاقم طائرة عربية أثناء تحليقها بين أفريقيا والخليج العربي، بعد تسللها إلى داخل مقصورة القيادة.

صدم طاقم طائرة سودانية بوجود قطة ترافقهم رحلتهم داخل قمرة القيادة بعد إقلاعها بنصف ساعة تقريبا من مطار الخرطوم الدولي، يوم الأربعاء الماضي.


وبحسب صحيفة "السوداني"، أقلعت الطائرة (تابعة لشركة تاركو) بشكل طبيعي من مطار الخرطوم الدولي، في رحلة مقررة إلى العاصمة القطرية، الدوحة.
وخلال تحليق الطائرة بين قارة أفريقيا والخليج العربي، ظهرت قطة بشكل مفاجئ في قمرة القيادة وهاجمت الكابتن، الأمر الذي تسبب بتعديل مسار الرحلة وعودة الطائرة إلى مطار الخرطوم.

وصدم الركاب بالحادثة وعودة الطائرة، حيث تواصل أغلبهم مع ذويهم المنتظرين في مطار الدوحة لإبلاغهم عن عودة الطائرة.
المصدر: سبوتنيك
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