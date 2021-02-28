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فتاة ترفض قص شعر حاجبيها وشاربها

Lebanon 24
28-02-2021 | 23:00
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سئمت فتاة دانماركية من معايير الجمال المفروضة، والتي تكون أكثر صرامة على الفتيات منها على الرجال، ورمت الملقط بعيدا وسمحت لحاجبيها وشاربها بالنمو بشكل طبيعي.

الفتاة صاحبة الـ31 عاما، "إلدينا جاغاندزاك"، التي نشأت في قرية قريبة من العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن، عانت بشدة من شعر الوجه الكثيف، لكنها قررت مؤخرا أنها ستضع حدا لهذه المشكلة، حيث ستتوقف ببساطة عن إزالة شعرها وتقبل نفسها كما هي.

لترمي ملقط الشعر بعيدا ولتسمح لحاجبيها وشاربها بالنمو بشكل طبيعي.


وأشارت "إلدينا" إلى أنها أصبحت الآن أكثر ثقة وشجاعة وانفتاحا. ونصحت الآخرين بعدم المساواة مع رأي الآخرين في أنفسهم، بحسب ما نقل موقع life.
المصدر: سبوتنيك
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