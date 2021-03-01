الحمليحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرةالثورلا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيءالجوزاءحدّد أولوياتك الصحيةالسرطانتتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليكالأسدقد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتملالعذراءيوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمالالميزانيبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجداتالعقربتمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجداتالقوسينعشك هذا اليوم مهنياً ويجعلك مقبلاً بحماسة كبيرة على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميعالجديتحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلةالدلوتتخلص من سوء تفاهم مع الشريكالحوتيجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة