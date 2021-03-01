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برجك اليوم

Lebanon 24
01-03-2021 | 05:56
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الحمل
يحمل اليك هذا اليوم كمّاً من النقاشات الجيدة والنجاحات في الاتصال والتواصل مع فئات كبيرة
الثور
لا تكن متعدّد العلاقات وابحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية قبل أن تفقد كل شيء
الجوزاء
حدّد أولوياتك الصحية
السرطان
تتخلص هذا اليوم من بعض القلق بشأن وضع مهني كان يضغط عليك
الأسد
قد تمهل لكنك لن تهمل وخصوصاً أنّ الوضع بات لا يحتمل
العذراء
يوم مميز للنقاشات والاتصالات والأعمال
الميزان
يبشّر هذا اليوم بفترة مليئة بالمستجدات
العقرب
تمرّ بيوم من الأحداث المهمة التي تضطرك إلى الصبر والاستعانة بكل هدوئك للتغلّب على المستجدات
القوس
ينعشك هذا اليوم مهنياً ويجعلك مقبلاً بحماسة كبيرة على الحياة وتتخذ قرارات مناسبة تنال إعجاب الجميع
الجدي
تحلو لك اللقاءات وتتمنى البقاء إلى جانب الحبيب فترات طويلة
الدلو
تتخلص من سوء تفاهم مع الشريك
الحوت
يجعلك هذا اليوم أكثر قدرة على اتخاذ قرارات مادية مناسبة
 
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