مرتبط أم عازب؟ إليك توقعات الأبراج للأشهر المقبلة عاطفياً

ينتظر الكثيرون بشغف لمعرفة ماذا ينتظرهم في الأشهر القادمة، وماذا يخبىء الفلك من تطورات وإيجابيات لكل برج من الأبراج.

إليكم أبرز التوقعات للأشهر المقبلة من العام 2021 للأبراج من جاكلين عقيقي على الصعيد العاطفي.

توقعات برج الحمل

تكتشف ذاتك أكثر من السابق وتدرك ما تريد وما ترفض فتتجه نحو جديد أو توطّد الصلات بالشريك، أما العائق فهو ميلك إلى التحدي، ما يولّد بعض المشاكل ويسمم الأجواء.

قد تحدث تغييرات مفاجئة على صعيد علاقاتك الاجتماعية، كأن تستقبل أصدقاء جددًا أو قدامى، وإذا كنت وحيدًا وتبحث عن شريك لحياتك فتتوفّر أمامك خيارات كثيرة.

توقعات برج الثور

ستفتح لك أبواب التقارب والانسجام، فإذا كنت عازبًا ستهتم بالمشاركة في النشاطات وبتلبية الدعوات وسيكون الجو مناسبًا للتعارف ولتطوير صداقة ما إلى علاقة جدية.

تشهد الفترة القادمة انسجامًا أو مصالحة أو ارتباطًا، أما إذا كنت مرتبطًا فالعالم ‏ يشجع على إدخال روح المرح والتنويع على حياتك، أنعش عواطفك وجددها، ولا عذر لديك للتذمر.

توقعات برج الجوزاء

تكون تأثيرات المشتري داعمة جدًا وستشجعك على تقريب وجهات النظر بينك وبين الأحباء، ومن المتوقّع أن تزدهر كافة علاقاتك بشكلٍ ملحوظ، وينتظرك العديد من الفرص لتعزيز وضعك الشخصي ولن تشعر بالوحدة أو القلق إلا إذا كان قرار البقاء وحيدًا بالفعل قرارك الشخصي.

توقعات برج السرطان

إنها فترة مهمة جدًا وإيجابية على الصعيد العاطفي، وتنتهي من التزام او عمل لا تحبه في منتصف آيار، وقد تنتهي من العزوبية وتتعرف على شخص جديد، ويحمل لك كوكب المشتري الموجود في الدلو الطمأنينة والاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد إنفصالات أو صراعات وعليك أن تتحلى بالإنفتاح والمرونة، ومن الضروري ممارسة أقصى درجات الليونة والدبلوماسية لمماشاة الأوضاع وتفادي القطيعة والخلافات.

توقعات برج الأسد

قد يجلب زحل بعض المشاكل في التنقلات والأسفار وقد تطال التأثيرات السلبية أحد الأشقاء لسبب أو لآخر. فبرج الدلو هو بيت الأشقاء وبيت الدراسة والتنقلات والمؤتمرات، ووجود زحل في هذه المنزلة قد يجلب المعاكسات والمتاعب.

أما العازب فيجد نفسه مرتاحًا لغياب الضغوط وسيجلب له الحظ مفاجأة سارة في فصل الصيف أي بين حزيران وآب وهي الفترة الأفضل للارتباط.

توقعات برج العذراء

بالنسبة إلى المرتبط فهي فترة التفاهم والتقارب وتخطي الخلافات، قد تصطلح بعض العلاقات المتأرجحة إذا كانت مبنية على أسس سليمة وأسباب الخلافات سخيفة، كما قد تنتهي بعض العلاقات الأخرى إذا كان الأمر يجلب الإرتياح والإنفراج.

توقعات برج الميزان

إنها فترة ارتياح وطمأنينة واستقرار، ومهمة جداً وإيجابية على الصعيد العاطفي، ولكن ومن جهة أخرى، قد يجلب بلوتون من الجدي، وزحل من الدلو، بعض الخلافات أو الصراعات وذلك بسبب رغبتك بإثبات حضورك.

توقعات برج العقرب عاطفيًا

يهتم العازب بالإرتباط جدًا، كما قد يجلب الحظ من خلال زيارة الزهرة لبرجك، فتعيش حدثًا عائليًا سعيدًا، وسيولد جوَا من الحماسة والتشويق في حياتك العاطفية، وتنتظرك بعض التغييرات لإضفاء المزيد من الحيوية والديناميكية.

توقعات برج القوس

سوف تجد نفسك أمام ظروف مناسبة تشجعك على التحرك، ويعم السلام بسبب مصالحة أو عودة حبيب، أو بسبب إعادة تجديد علاقات لها صلة بالماضي، هنالك دعوة مفتوحة لتحسين الأوضاع ولطي صفحة الخلافات وللارتكاز على أسس متينة.

توقعات برج الجدي

تتسلط الأضواء على محور العلاقات بشكل عام وعلى الروابط الزوجية والعاطفية بشكل خاص، لكن الإهمال والخمول والتهرب من تحمل المسؤوليات يعرضونك للفشل والمتاعب، أما إذا كنت عازبًا فقد تجد نفسك في علاقة مربكة ومعقدة.

توقعات برج الدلو

تزول الخلافات وتتخطى العقبات والعراقيل وتدخل إلى عالم الحب والرومانسية منتصف كانون الثاني لتجد شريكك متربعًا على عرش قلبك، تكون نهاية علاقتك بالشريك الزواج وإنجاب طفل يسر خاطره ويسعد قلبك.

توقعات برج الحوت

تحمل هذه الفترة أحداثًا عائلية سارة بشكل خاص بين شباط وآذار، وتبدو الصداقات مهمة وقد تتطور لتصبح علاقة حميمة، وتختفي المشاحنات والمشاكل وسيحل مكانها الهدوء والعذوبة والرومانسية، وتتعزّز العلاقات الحالية وتتخطى مشاكلها المعتادة، كما قد تصفو الأجواء لدى العلاقات المتأرجحة.

أما العازب فانت على موعد مع التغيير، وقد تجد نصفك الثاني.