زجاجة "كوكاكولا" تحلّ لغزاً لجريمة عمرها 40 عاماً!

ساهمت زجاجة "كوكاكولا" في حلّ لغز جريمة قتل وقعت قبل 40 عاماً في ولاية كولورادو الأميركية.





وتمت مطابقة آثار الحمض النووي للرجل مع تلك الخاصة بأفراد الأسرة، الذين خزنت معلوماتهم الجينية على قاعدة بيانات لشركة "United Data Connect"، وعملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لحل قضية القتل. وفي التفاصيل التي أوردتها وكالة "سبوتنيك" الروسية نقلاً عن صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فقد تمكنت الشرطة من حلّ لغز الجريمة باعتماد تقنية جديدة، تعرف بـ"علم الأنساب الجيني"، والوصول إلى المشتبه به من خلال زجاجة "كوكاكولا" رصدت في مسرح الجريمة في مدينة شيري هيلز بولاية كولورادو قبل 40 عاماً.وتمت مطابقة آثار الحمض النووي للرجل مع تلك الخاصة بأفراد الأسرة، الذين خزنت معلوماتهم الجينية على قاعدة بيانات لشركة "United Data Connect"، وعملت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لحل قضية القتل.

واكتشف المحققون بأن رجلاً بعمر الـ62، يعرف باسم ديفيد أندرسون، عاش حياة طبيعية منذ أن اغتال سيلفيا كويل في آب عام 1981. وسيواجه الآن المحاكمة بتهمة القتل.



وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن المغدورة قد تعرضت للاعتداء الجنسي أيضا قبل طعنها بمنزلها في كولورادو.



وإذا أُدين بتهمتي قتل من الدرجة الأولى، سيواجه أندرسون السجن المؤبد مع فرصة للإفراج المشروط بعد 20 عاماً.