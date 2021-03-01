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في دولة عربية.. فتاة تحطّم زجاج سيارات وتصرخ بشكل هستيري!

Lebanon 24
01-03-2021 | 21:00
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أقدمت فتاة في مملكة الأردن على تحطيم وتكسير زجاج عدد من المركبات في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد شمالي البلاد.
 
ووفقاً لما نقله موقع "خبرني" الأردني عن أصحاب المركبات، فقد حطمت الفتاة البالغة من العمر 20 عاماً زجاج نحو 15 مركبة بالحجارة، وهي تصرخ بشكل هستيري، وبالرغم من محاولتهم منعها، إلا أنها استمرت بتحطيم الزجاج بشكل عشوائي، حتى وصول رجال الأمن العام والقبض عليها.
 
وأشار مصدر أمني لموقع "خبرني" إلى أنّ الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة بعد تحطيمها زجاج عدد من المركبات، في حين قدم عدد من مالكي المركبات شكوى رسمية بحقها، وتمّت إحالتها الإثنين إلى القضاء.
 
المصدر: روسيا اليوم
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