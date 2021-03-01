جريمة بشعة.. ابنة الـ9 سنوات ضحية لجلسة لطرد "الأرواح الشريرة"!





وفي التفاصيل التي نقلتها شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "أسوشيتد برس"، فقد كان من المقرر أن يمثل المشتبه بهما - المرأة التي قامت بعملية طرد "الأرواح الشريرة" ووالدة الفتاة - أمام المحكمة للاستماع إلى اتهامات بشأن وفاة الفتاة، التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في دلغودا، وهي بلدة صغيرة تبعد نحو 40 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة كولومبو.



ووفقا للمتحدث باسم الشرطة أجيث روهانا، فقد اعتقدت الأم أن ابنتها كان يتملكها شيطان، وأخذتها إلى منزل طاردة "الأرواح الشريرة" لأداء طقوس لطرد الروح بعيداً. أوقفت الشرطة السريلانكية امرأتيْن على صلة بجريمة بشعة ذهبت ضحيّتها فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات، خلال طقس يعتقد أنه يطرد "الأرواح الشريرة".وفي التفاصيل التي نقلتها شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "أسوشيتد برس"، فقد كان من المقرر أن يمثل المشتبه بهما - المرأة التي قامت بعملية طرد "الأرواح الشريرة" ووالدة الفتاة - أمام المحكمة للاستماع إلى اتهامات بشأن وفاة الفتاة، التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في دلغودا، وهي بلدة صغيرة تبعد نحو 40 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة كولومبو.ووفقا للمتحدث باسم الشرطة أجيث روهانا، فقد اعتقدت الأم أن ابنتها كان يتملكها شيطان، وأخذتها إلى منزل طاردة "الأرواح الشريرة" لأداء طقوس لطرد الروح بعيداً.

وقال روهانا إنّ طاردة "الأرواح الشريرة" وضعت الزيت على الفتاة أولاً ثم بدأت تضربها مراراً بعصا، وعندما فقدت الفتاة وعيها، تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت.



وأشار روهانا إلى أن المرأة التي أدت هذه الطقوس للفتاة كانت معروفة في المنطقة بتقديمها مثل هذه الخدمات في الأشهر الأخيرة، وتحقق الشرطة في ما إذا كان أي شخص آخر قد تعرض للإيذاء أم لا.