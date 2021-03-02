الحملتصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحدياتالثورعليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليهالجوزاءيفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرينالسرطانتعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليومالأسدتكون مدعواً هذا اليوم إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوةالعذراءالشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريكالميزانأحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابيةالعقربحضّر نفسك ليوم من الهدوء والطمأنينة حيث تعيش خلاله مغامرة عاطفية ولا أجمل وتتخلص من إهمال غير متعمّدالقوستكون النقاشات هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفقالجديالمحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلةالدلويجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيداً لمصاريفكالحوتتحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم بالطريقة التي تراها مناسبة وتريحك نفسياً