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برجك اليوم

Lebanon 24
02-03-2021 | 05:55
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الحمل
تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات
الثور
عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه
الجوزاء
يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين
السرطان
تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم
الأسد
تكون مدعواً هذا اليوم إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة
العذراء
الشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك
الميزان
أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية
العقرب
حضّر نفسك ليوم من الهدوء والطمأنينة حيث تعيش خلاله مغامرة عاطفية ولا أجمل وتتخلص من إهمال غير متعمّد
القوس
تكون النقاشات هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق
الجدي
المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة
الدلو
يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيداً لمصاريفك
الحوت
تحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم بالطريقة التي تراها مناسبة وتريحك نفسياً
 
المصدر: السومرية
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