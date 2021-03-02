بالتفاصيل.. هذا ما ينتظر كل الأبراج في شهر آذار بحسب توقعات ماغي فرح

كيف سيكون آذار 2021؟ إليكم بالتفاصيل توقعات الإعلامية وخبيرة الأبراج ماغي فرح للأبراج في هذا الشهر.

توقعات برج الحمل

تتفق الكواكب على إسعادك تباعاً في هذا الشهر الحافل بالمستجدات، فكوكب مارس يدخل إلى منزلك الثالث أي إلى الجوزاء بتاريخ 5 ويعزز إمكاناتك ويطلق العنان لقدراتك ولإنجازات فيعزز شخصيتك أيضاً. تمارس سلطة وتقوم بدور القائد، وعندما يدخل فينوس إلى برجك في 22، فيحمل لك الكثير من الفرص المميزة، حيث تحقق الإنجازات وإيفاء الوعود لأصدقائك وفرق العمل الخاصة بك.

أما على الصعيد الصحي: فتنفرج الأسارير أخيراً، وإذا كنت قد مررت بالكثير من الصراعات في السابق فستعبر هذه المرحلة بسلام، فهذا الشهر برمته يعدّك بالجمال والسعادة، رغم ميلك للإنعزال والإبتعاد عن المجموعات لمراجعة ذاتك وقراراتك وإنتماءاتك بشكل عام.

وبينما تنتقل الشمس إلى برجك في 20 آذار ستكون على موعد مع فينوس فتزداد إشراقاً، كما يعزّز جوبيتير وساتورن مشاريعك ويحميانك من أية علاقات شائبة، لكن اورانوس في الثور سيتطلب منك الإنتباه إلى مكتسباتك وممتلكاتك حتى لا تفاجئك سرقة ما أو عملية نهب أو سطو. كن متكتم في الأسابيع الثلاثة الأولى ولا تعلن عن أي جديد يخصك.

حاذر من النزاعات العاطفية والعائلية فمارس وفينوس سيكونان متنافران، ولأن مارس هو کوکبك فقد يجعلك متحمساً لخوض المواجهات، إلا أن فينوس في الحوت سيكبح ميولك الهجومية وأساءاتك للتعبير، لذا فهدىء من روعك وفكر في اندفاعاتك.

رغم ذلك قد يكون الكثير من مواليد برج الحمل على موعد مع الكثير بين 20 و31. فتتلقى ربما مكافأة من 22 أو تحصل على طلب لك مادي أو غيره. كما تعالج المشاكل القديمة بشجاعة وثقة بالنفس.

توقعات برج الثور

يأتي هذا الشهر فيلطف الأجواء التي عانيت منها خلال شهر شباط، ويمنحك الفرصة للتعافي من صدمات الشهر الماضي ومتاعبه، تحظى برعاية خاصة هذا الشهر، فتتحسن أحوالك الصحية وتتعافى من الكثير من المتاعب التي عانيت منها الشهر الماضي.

إن کوکب مرکور السائر أمامياً يحسّن أوضاعك المالية ويجعلها أكثر وضوحا وشفافية من السابق، في حين أن کوکب مارس يدخل إلى برح الجوزاء بتاريخ 4 أو 5 ويحمل إليك رسائلاً فلكية جيدة. حيث تكثر الإجتماعات ويكون المناخ العام رومانسياً ومناسباً للقاءات، وتعقد صداقات جديدة وتتواصل مع بعض الأصدقاء القدامى وتشاركهم نشاطات مميزة.

قد تؤسس لفريق عمل خاص ينضم إليه بعض أفراد عائلتك ، وتكون القضايا العائلية محط إهتمامك بشكل كبير هذا الشهر، فتبرز إحدى المسائل التي تتعلق بعمل إتحاد أوالعمل على هدف أو مشروع واحد يجمعكم، كما تزدهر الصداقات حتى تاريخ 21 والتي قد توفّر لك فرصة مميزة لإقامة الإتصالات.

ربما عليك أن تتخلى عن تباطؤك المعتاد وشكوكك، ففي هذا الشهر قد تعرف الندم حيث تأتيك الفرص على طبق من فضة، وإذا لم تلتقطها في الوقت المناسب فقد تضيع عليك، وغالباً ما يمس ذلك الجانب العاطفي في حياتك، فقد تكون هناك فرصاً رومانسية مميزة تجعلك تتخطى كل العلاقات العابرة التي مررت بها في السابق.

توقعات برج الجوزاء

ما زلت تحظى بددعم فلكي واضح في عدة مجالات مختلفة، وأنت على موعد مع فترة أفضل تمتد بين 5 و15 من هذا الشهر على الصعيد المهني، في حين تحظى بإشراقة على مستوى الحياة الشخصية، بين 22 و31، لذا راجع هذه الفترة جيداً، لتعرف كيف توظف طاقتك وكيف تستعين بالفلك لجذب التناغم لحياتك على شتى الأصعدة.

يدخل کوکب مارس برجك بتاريخ 5 ويستقر فيه حتى آخر الشهر متناغماً مع جوبيتير وساتورن في الدلو، ما يعني وعود فلكية لتثبيت أوضاعك المهنية والتوصل إلى إنجازات كبيرة أو مفاجآت إيجابية على هذا الصعيد، خاصةً وأن مركور في برج الدلو يشكل طالع جيداً مع هذه الكواكب حتى تاريخ 15، ما يوفر لك طاقة كبرى تؤثر بطريقة مذهلة على أوضاعك المهنية والإجتماعية .

أما الشمس وفينوس فيدعوانك إلى التروي أمام بعض الإشكالات وذلك طوال الشهر، لكن تأثيرهما ليس بقوة تأثير الكواكب الأخرى، ما قد يعني تغییرات مفيدة تحدث في حياتك في النصف الأول فتقبل على مفاوضات جيدة، شرط أن تركز على الأمور الأساسية وتنحي الأمور الثانوية قليلاً. في هذه المرحلة، ستثار الكثير من المفاجآت وتثار مسائل هامة وتظهر فرصاً جديدة عليك أن تكون مستعداً جداً لها، وبعيداً عن المشاكل العاطفية التي قد تبرز بين 1 و21 فإن أعمالك تتصدر محور إهتماماتك وتصبو إلى إنجاز سريع وتحقق نجاحاً ديناميكياً.

ضع هذه التواريخ في اعتبارك 9 و11 و14 و15 و19 و30 و31 فأنت على وشك تحقيق نجاح هائل، فتستفيد من معلومات تقنية جديدة، وتقود المسيرة بثقة بالنفس ويدعمك الفلك منذ الشهر الماضي.

يوفّر لك مرکور طاقة كبيرة لإقامة علاقات جديدة حتى تاريخ 15 ثم يحمل عنك فينوس المهمة إعتبارا من تاريخ 22 بدخوله إلى برج الحمل، ما يجعل هذا الشهر مزدهراً بالمغامرات الشخصية والمهنية، في حين أن كوكب مارس أيضاً داعماً لفينوس، يتحدث عن علاقة عاطفية أو لقاء مهم يحصل في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر.

توقعات برج السرطان

يحمل لك هذا الشهر الكثير من الأحلام، حيث تتوق للسفر بصحبة البعض، وتلقى الإزدهار والنجاح في شتى المجالات.

تتمتع بحيوية كبيرة تقودك إلى إنتاج عمل يحصد الثناء والإعجاب، فالكواكب التي تسير معك تدعم مسيرتك وتسمح لك بتفيذ مشاريعك بسرعة واتخاذ قرارات عاجلة دون مماطلة الثناء والإعجاب، فالكواكب التي تسير أمامية في هذا الشهر تجعل المشاريع تنفذ بسرعة والقرارات ثخذ بدون مماطلة. قد تعرف سعادة او خبر جيد أو تطور في عمل أو مهنة أو تحقيق الحلم. تبدو رغباتك شديدة وفي كل الإتجاهات وتطل على إنتقال إلى مكان جديد وربما هي الهجرة تناديك أو لقاءات مميزة تجعلك تتواصل مع الخارج.

تكون الفترة الأفضل بين 16 و31، أي في النصف الثاني من الشهر، حيث يستقل کوکب مرکور إلى برج الحوت وهو منزلك التاسع ويعني منزل الحظ، في حين أن فينوس يستقر في البرج نفسه حتى تاريخ 20 ، ما يجعل الآفاق جيدة والآمال كثيرة، ويشير إلى إحتفال قد يتم أو إلى حظ يتجلى في بعض الفرص واللقاءات والعلاقات مع الخارج أو إلى أسفار مهمة أو نجاح في دراسة.

عاطفياً قد تعيد النظر ببعض الأمور، رغم أن فينوس يغمرك بحسناته حتى تاريخ 21. يمكن أن تشير الأفلاك إلى رغبة تحققها في الأسابيع الثلاثة الأولى ومشاريع تقدم عليها يثقة بالذات ومع إشراق وإعجاب ثيره لدى الآخرين كما مع جاذبية لا مثيل لها. قد تفكر بالتغيير والسفر أو رئما تلتقي بشخص أثناء رحلة ما أو خلال إنتقال إلى موقع جديد. تعرف ربما مفاجأة في هذه الأثناء وتكون جيدة فتجمع الكواكب في الدلو يتحدث عن تغییرات لك مهمة تحصل وهذا ما سوف تلاحظه على مر الأسابيع والأشهر المقبلة. كما قد تتبدل نظرتك أيضا إلى الحياة والعلاقات والصداقات.

توقعات برج الاسد

تشتد المعنويات في هذا الشهر الذي يبدو أفضل بكثير من سابقه والذي يزودك ديناميكية هائلة وبرغبة في طرق الأبواب وتوسيع الإتصالات والإنفتاح على جدید على الأفلاك عن انقلابات غير متوقعة في بعض الأوضاع واکیها بحنكة وحضور مهمي وجسدي هائل. إن کوکب مارس في برج الجوزاء مناسب جدا لك ويحمي مصالحك، وقد يولد بعض الفرص المالية التي يواكبها الحظ. تكبر الأحلام وتود لو تنفذها بلمحة بصر وتأتي الوقائع التلبي رغباتك في عالب الأوقات، إذ تغذي الأفلاك حماستك للعمل وإحداث التغييرات. في الجو ولادة جديدة لطفل أو مشروع أو مسار مهم. أما كوكب المال بالنسبة إليك، في منزلك الثامن، فيدعوك إلى حسم وضع مالي يحتاج إلى إعادة نظر وإلى غربلة وحذف ما لم يعد مناسبة لك، فقد تغير الإتجاه أو تضع حداً لشراكة ربما أو تقطع صلة ببعض المستثمرين أو التجار، أو تقلص من النفقات وتتخلى عن بعض الألترامات.

تبدو متحمساً جداً على الصعيد العاطفي وتميل إلى من يجذبك بطريقة إستشائية فتأتي العواطف جامحة وتكون رغبتك في الإغواء شديدة، خاصة إبتداءً من 22، عندما ينتقل فينوس إلى برج الحمل. قبل ذلك يعرف بعض مواليد الأسد خلافات وجموح في بعض الرغبات فكأنك تريد الهيمنة على الحبيب أو تملكه بشكل قد يثير الضغينة. إذا كنت عازبة فقد تكون اللقاءات مهمة، بين منتصف الشهر وتاريخ 25. قد تدرك فجأة إهتمامك بأحد الذين يحيطون بك ولم ترَ فيه حتى الآن مشروعة للحب. تهتم أيضا بمقرب يعيش قصة إستثنائية يرويها لك، وواكب التطورات بحرص شديد واهتمام وحتى بحشرية. حاذر حتى لا تقع في وهم ځين لا يناسبك في النصف الأول، فقد يغشك مظهر لشخص تعتقد أنه اللؤلؤة النادرة التي وجدتها، أو قد تميل إلى من يتلاعب بعواطفك أو يلعب دور له أهداف غير واضحة، أو يوحي لك بعواطف لابتزازك. لكن الأجواء تصبح أكثر وضوح في النصف الثاني وتقبل على تغییرات قد تجعلك تجد ضالتك أو تكتشفها وهي بالقرب منك، بعد فترة من التجاهل.

توقعات برج العذراء

تسكنك ديناميكية وشعور أن عليك الإنطلاق بدون الأخذ بالإعتبار الحواجز التي قد توضع بطريقك. ما يزيدك ثقة بالنفس هي الشعبية التي تتمتع بها الآن وتقدير الناس لك كما التحديات التي تثير حماستك، فتجمع کواکب كثيرة في مواجهة برجك يغمرك بالوحي لكي ثباشر بأعمال وتجد الحلول لكل المشاكل. يكون لكل عمل تقدم عليه الآن تأثير كبير على مجرى الأحداث المقبلة. ضف على كواكب في الحوت، دخول کوکب مارس بتاريخ 5 إلى برج الجوزاء ليعاكسك ويطرح التحديات ويثير إمتعاضك في بعض الأحيان ورفعك العصا في وجه الإعتراضات، ما قد يسبب ببعض الإشتباك مع المسؤولين أو أصحاب النفوذ أو مع بعض يتركز الإهتمام أيضاً على وضعك الشخصي والعاطفي، خاصةً وان فيوس يجتمع بالشمس في مواجهة برجك أي في برج الحوت، ما قد يثير بعض الشؤون الشخصية ويلقي الضوء على أوضاعك الحميمة وذلك على الأخص حتی تاریخ 21 فيكون الجو صاخب.

قد تجد ضالتك في هذه الفترة أو قد تتبادل الأفكار والأحاديث الفلسفية والسياسية وغيرها مع شخص يجذبك فكرياً وتراه ممیز تثير اهتمامك وشغل عقلك، ما يجعلك تمضي وقتاً طويلاً معه، وإذا كنت عازباً فقد تعرف لقاء عاطفي بصورة مفاجئة، إلا أن بعض الشكوك تراودك وذلك في الأيام العشرة الأخيرة، وتجعلك تعيد الحساب أو تحتار لاتخاذ موقف من هذه العلاقة الجديدة.

توقعات برج الميزان

لاحظ هذا الشهر تقدم ملموس في مجال أعمالك، خاصةً وأن مركور في برج الدلو يزودك بمعنويات مرتفعة لمعالجة أمورك بشكل مميز يلفت الأنظار. تغوص في مجالات كثيرة وتفرح بأجواء هادئة عيد إلى نفسك السلام فكوكب مارس في برج الجوزاء إعتبارا من تاريخ 5، تنسجم مع ساتورن وجوبيتير في الدلو كما مع برجك، يجعلك أكثر وعياً لشؤونك العائلية والشخصية ويلقي الضوء على بعض علاقاتك فينقيها من بعض الشواذات. تتغير نظرتك إلى بعض الناس كما إلى العلاقات فترى من الضروري تغلّب العلاقات السليمة على المصالح المالية. تكثر شعبيتك فتتأثر الشؤون المهنية بهذا التألق.

قد تعيش قصة حب في هذا الشهر وخاصة في النصف الأول حيث يخيم الحنان والرد على علاقة لك تثير بعض الضجة، إلا أنك قد ناقش قضية زوجية أو مع الحبيب إبتداء من 21 ، عندما ينتقل فينوس إلى برج الحمل فيثير مشكلة ربما.

توقعات برج العقرب

ترتاح هذا الشهر من المعاكسات الفلكية التي اقفلت أمامك الطرقات في الشهر الماضي وحرمتك من الإرتياح والإطمئنان، إذ إن کواکب كثيرة تنتقل إلى برج الحوت الذي يؤنسك وتشعرك بالطمأنينة في غالب فترات هذا الشهر. إلا أن کوکب مرکور الذي يسافر مع برجك فقد يحتم عليك الصبر في النصف الأول والتعاطي مع بعض المستجدات بحكمة وحنكة لتكون رسالة القلك الآن: إنتظر حتى تنقشع السماء ورحب ببعض الجديد الذي يعينك لبلوغ فترة الإنقاذ! خفف من العدائية في الكلام واستقبل الحلول برحابة صدر. إن وجود 5 كواكب في برج الحوت، هو مؤشر على مناخ رقيق وعواطف عذبة وعودة الأمل لحياتك وانطلاق المشاريع التي جمدت في السابق وإستعداد الكثيرين لمساعدتك أو لمشاركتك بعض المشاريع. یكف کوکب مارس عن مواجهتك وتحديك، وذلك إعتباراً من تاريخ 5 لينتقل إلى الجوزاء ويعزز جاذبيتك، في حين يبلغ کوکب أورانوس الدائرة الأولى من العقرب ويولد مع مارس في الجوزاء جوّ من الغيرة والتنافس والتحديات مع الشريك المهني أو العاطفي. لحسن الحظ أن كوكب الشمس في برج الحوت يحافظ على تألقك بأي ظرف، وذلك حتى تاريخ 20. تقع الفترة الأفضل حتى تاريخ 20 إذ يقرر كثيرون من مواليد العقرب خلالها حسم وضعهم العاطفي أو إتخاذ قرار بالإرتباط، كما يلعبون دور في محيطهم لجمع الشمل وتقريب وجهات النظر. قد تنفصل هذا الشهر عن شركاء أو فئات أو ما شابه، وتبدأ فصل جديد من حياتك، سواء تعلق الأمر بشأن مهني أم شخصي.

توقعات برج القوس

تحتاج هذا الشهر إلى الروية وعدم زجّ نفسك في بعض الإشكالات التي قد تطرأ نیب لك بعض الإستياء. إن تجمع الكواكب في برج الحوت يعاكس برجك، وقد يؤثر على مسيرتك فيعرقل بعض الخطوات في بعض فترات هذا الشهر، ويجبرك على العودة قليلاً إلى الوراء ومراجعة الحسابات وعدم ترك بعض الشؤون الماضية تثير إنفعالاتك وغضبك. قد لا تحمل الأفلاك تطورات كبيرة تحاكي أحلامك، بل تحعلك تراوح مكانك في غالب الأحيان. هل تعلم كيف تتغلب على الغضب؟ بالصمت. هكذا تنتصر عليه إذ لم يكن الغضب يوماً نصيحة جيدة، ونتائجه تكون دائماً أكثر خطورة من أسبابه. إستشر عقلك وحكمتك في كل شيء فلكل مشكلة حل مهما كانت كبيرة. قد تصطدم بمن لا يتفهمون خیاراتك، أو ترى أن عوائق كثيرة تصد أمانيك. رغم ذلك عليك أن تواظب على جهودك بتفاؤل وثقة بالنفس، لا أخفيك أن الأفلاك تتوقع أحداثة طارئة مضطر أنت للتأقلم معها، وذلك بسبب تجمع الكواكب في الحوت وأيضاً بسبب وجود کوکب مارس في مواجهة برحك أي في الجوزاء.

تتاح لك فرصة لقاء نصفك الآخر إذا كنت وحيدا وذلك أثناء أداء عمل أو الماء مسفر او إحتفال أو مناسبة عامة. لكن إنتبه من إرتكاب أخطاء في المدار إبتداء من تاريخ 16، إذ قد تقع في الإلتباس وذلك في خيارك الشخص الأنسب لك كن مترؤية ولو إن الأفلاك تعدك بأجواء عاطفية جيدة. لحسن الحظ أن جوليتير وساتورن يحميانك طوال السنة ويدلانك على ما يجب أن تقدم عليه. قد تحمل إليك الأفلاك فرصة جيدة على الصعيد العائلي كما الرومانسي وظروف إجتماعية زاهرة، فكوكب مرکور يسير بصورة مستقيمة بعد تراجع طال أمده، ها الضوء على وضع عائلي قد يستحوذ على تفكيرك. توحي الأفلاك بعلاقة عاطفية تنشأ في مجال مهنتك. فقط، أنصحك بعدم إثارة المشاكل مع شريك لك قد يطرح مشكلة أو معضلة لا تروق لك

توقعات برج الجدي

تتركر هذا الشهر على الشؤون الفكرية ووسائل التواصل والثقافة والدراسة والعلوم والمعرفة. إذا كان الشهر الماضي جيدة للقيام بمبادرات مهنية، فهذا الشهر يبدو أفضل أيضاً حيث تبدو الشؤون المالية قوية ونافذة. تكثر الإهتمامات والمسؤوليات، وأنت بطبيعتك تحب تحمل المسؤولية وتبرع فيها، خاصة إذا كنت دير مؤسسة أو شركة أو مشروعاً مهماً. تقوی المعنويات بفضل وجود الشمس فينوس ومرکور في برج الحوت، ويشتد نفوذك فتوجه مجموعة من الناس وتضع استراتيجية وهيكلية جديدة لبعض الأعمال وتكلف بالتخطيط لبرنامج عمل قد يعني مرجعية سلطوية أو حكومة أو إدارة عامة أو ما شابه. تجني الأرباح وأنت مقتنع أن ما يحصل هو تستحقه أكثر من أي إنسان آخر.

أما الشأن العاطفي فيكون مزدهر بين 17 وآخر الشهر تتحلى بطاقة هائلة تجعلك تراعي كل نواحي حياتك. تمارس أيضاً جاذبية قصوى وتتصرف بطريقة ودّية مع المحيط والعائلي على السواء. قد تبحث عن الحب والمغامرات والمغازلات بين 1 و20 وتتواطأ مع شخص ترى فيه بعض أحلامك، وربما تسعد بلقاءات وأوقات تل معه أو تبحث عن خلوة مع الحبيب بعيدا عن الناس. لا شك أن الفلك يتحدث عن القاء غرامي محتمل أو عن حب عبر الأثير يتجلى برسائل ومحادثات طويلة.

توقعات برج الدلو

يقول أحد الأمثال "إذا لم تستطع الدخول من باب الحب فادخل من باب المال" بدأت بهذا القول لأعطيك فكرة عن شهر يركز على الإزدهار المالي وعلى الأعمال المريحة والمكاسب التي تكون في واجهة مأثر هذا الشهر. تبحث عن إستثمارات أو عن زيادة إيراداتك وتوسيع أعمالك، بحيث تأتي المكتسبات أوسع وأكثر أهمية. تقبل على قرار مهم وتسير باتجاهه مع أمل كبير في إحراز نجاح في مشروع حضرت له في السابق وشاءت الظروف أن تسهل الآن أمامك الطريق لإنجازه. تتحلى بجرأة وشجاعة نادرتين ويكبر الطموح كلما وهبتك الكواكب املا جدید فتوظف طاقتك الخلاقة وتعمل بجهد للوصول، بدون أن تدع أي عائق يفرمل إندفاعك، خاصة أن كوكب مارس يصل إلى برج هوائي صديق بتاريخ 5 ليتناغم مع مرکور وساتورن وجوبيتير في برجك ما يعني أن هذه الفترة تكون إستثنائية تستنبط لك الحلول والمشاريع والأفكار.

قد يكون الحب على موعد معك فتقبل على الإذعان لأوامره في النصف الثاني من الشهر وتجده يطرق بابك ربما، أو أنت تسعى إليه بكل جوارحك. وقد تتذكر هذا المثل القائل "إن الحب الذي لا يتغذى بالهدايا يبقى دائما جائعاً"، فخفف من الأشعار وأكثر من اللفتات المؤثرة.

توقعات برج الحوت

تتمتع بسحر هذا الشهر بوجود کواکب 4 في برجك، الشمس حتى تاريخ 20، مرکور من 16 حتى آخر الشهر، فينوس حتى تاريخ 21 ونبتون طوال الشهر، هذا التجمع الفلكي في برجك يجعلك النجم، ويركز على شخصية مميزة تتمتع بها وقدرة على كسب التأييد لكل قضاياك وتحقيق إنجازات عظيمة إذا أردت. إنه شهر من الإزدهار والإيجابية والأفراح. يدعوك مرکور الذي يسكن برج الدلو في النصف الأول من الشهر بالإضافة إلى جوبيتير وساتورن، إلى إعادة النظر ببعض الإنجازات وحتى العلاقات، كما إلى ترتيب أمورك بدون أي ضجيج، فقد تتخلى عن بعض المقربين أو الأصدقاء وتختار غيرهم لتكملة الطريق. كما أن هذا الشهر يضيء على وضعك المادي فتحصل على خبر سار يتعلق بعائدات أو بأرباح أو بمشروع يدر عليك المكاسب المهمة، أو بكل بساطة قد تتلقى هدية في أواخر الشهر ثمينة، وتحضر لجديد بهدوء وبدون ضجيج طوال الشهر.

كوكب الحب فينوس في برجك حتى تاريخ 21 يضفي عليك سحر خاص ولمسة حنان ورقة، حيث يكون حضورك إيجابية ومريح للجميع. ثم بعد تاریخ 21 يتغير المناخ وتصبح العلاقات أكثر صحية، حاصةً وأن کوکب مارس في الجوزاء قد يعترض قليلا مشاريعك الغرامية. لا شك أنك جذاب في كل وقت وتستقطب الحب، وربما يتم لقاء غیر منتظر ومميز وغير إعتيادي إبتداء من تاريخ 20.