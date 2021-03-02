5 علامات لمعرفة ما إذا كانت الأسماك طازجة أم لا! (فيديو)

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، مجموعة من النصائح لمعرفة إذا ما كانت الأسماك طازجة أم لا.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، قالت الهيئة: "يمكنك الاستدلال على كون الأسماك طازجة عبر عدة علامات".