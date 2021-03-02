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5 علامات لمعرفة ما إذا كانت الأسماك طازجة أم لا! (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2021 | 15:00
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قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، مجموعة من النصائح لمعرفة إذا ما كانت الأسماك طازجة أم لا.
وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، قالت الهيئة: "يمكنك الاستدلال على كون الأسماك طازجة عبر عدة علامات".
 


وجاءت العلامات الواردة في المنشور الذي عرضته هيئة الغذاء في صورة مقطع صوتي كالتالي:

العيون: لامعة، وبراقة، وشفافة، وليست غائرة للداخل.

الخياشيم: حمراء، وزاهية، إضافةً لكونها خالية من المواد اللزجة، وذات رائحة طبيعية.

الحراشف: يجب أن تكون لامعة وغير لزجة، إضافة إلى صعوبة فصلها عن الجلد عند احتكاكها بالأصابع في الاتجاه المعاكس.

القوام: يكون الجلد متماسكاً بحيث لا يترك أثرا غائرا عند رفع اليد بعد الضغط عليه، ويجب أن يكون خاليا من الكدمات أيضا

الرائحة: للأسماك غير الطازجة رائحة قوية نفاذة تشبه رائحة الأمونيا.
المصدر: سبوتنيك
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