سقوط عشرات الأغنام في نهر جليدي متجمّد! (فيديو)

سقطت عشرات الأغنام في نهر جليدي وظلت تحاول الخروج منه، ولكن الجليد المحيط بالأغنام أبقاها عالقة لا تستطيع التحرك. يقوم رجال الشرطة ومجموعة من المارة بتشكيل فريقا لإنقاذ الأغنام. وفي أقل من نصف ساعة، تم نقل الأغنام إلى الحظيرة. pic.twitter.com/9ky8ptHWqG
— CGTN Arabic (@cgtnarabic) March 1, 2021
سقطت عشرات الأغنام في نهر جليدي وظلت تحاول الخروج منه، ولكن الجليد المحيط بالأغنام أبقاها عالقة لا تستطيع التحرك. يقوم رجال الشرطة ومجموعة من المارة بتشكيل فريقا لإنقاذ الأغنام. وفي أقل من نصف ساعة، تم نقل الأغنام إلى الحظيرة. pic.twitter.com/9ky8ptHWqG