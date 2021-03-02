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سقوط عشرات الأغنام في نهر جليدي متجمّد! (فيديو)

Lebanon 24
02-03-2021 | 21:00
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نشرت "شبكة تلفزيون الصين الدولية" مقطع فيديو يوثّق سقوط عشرات الأغنام في نهر جليدي حيث ظلت تحاول الخروج منه.
 
إلا أنّ الجليد المحيط بالأغنام أبقاها عالقة لا تستطيع التحرك، فيما يظهر رجال الشرطة ومجموعة من المارة وهم يقومون بتشكيل فريق لإنقاذ الأغنام.
 
وفي أقل من نصف ساعة، تم نقل الأغنام إلى الحظيرة.
المصدر: وكالات

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