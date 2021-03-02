ولادة قرد من فصيلة "إنسان الغاب" في هذا البلد





وشكلت ولادته "مفاجأة" لحراس حديقة الحيوانات في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية، وكان من المتوقع قدوم المولود الجديد في أبريل أو مايو المقبل.



ونشر معهد أودوبون للطبيعة مقطعا مصورا للأم التي تدعى "ريس" وتبلغ من العمر 12 عاما وهي تمسح على شعر وليدها. شهدت حديقة حيوانات أميركية ولادة قرد من فصيلة "إنسان الغاب" السومطري المهددة بالانقراض.وشكلت ولادته "مفاجأة" لحراس حديقة الحيوانات في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية، وكان من المتوقع قدوم المولود الجديد في أبريل أو مايو المقبل.ونشر معهد أودوبون للطبيعة مقطعا مصورا للأم التي تدعى "ريس" وتبلغ من العمر 12 عاما وهي تمسح على شعر وليدها.

We received the best kind of surprise this morning - the arrival of a Sumatran orangutan infant! 🦧



This new arrival is the first offspring for Reese and was the result of successful breeding with Jambi. Read more here: https://t.co/8dPYMlo9ak pic.twitter.com/wjSIwkAqmV — Audubon Nature Institute (@AudubonNature) February 28, 2021

وقالت متحدثة باسم المعهد الذي يدير حديقة الحيوان المحلية إنهم لم يختاروا اسما للصغير الذي ولد يوم الأحد الماضي، ولم يحدد الأطباء البيطريون جنسه.



وأفاد المعهد بأن والد الصغير يدعى "غامبي" وجاء من حديقة حيوان هانوفر في ألمانيا عام 2018، وهو يصنف على أنه "من أكثر ذكور الحيوانات قيمة وراثيا في أميركا الشمالية".

وفصيلة "إنسان الغاب السومطري" هي واحدة من ثلاثة أنواع من إنسان الغاب الطويل الشعر.



ويعيش أقل من 14 ألف من هذه الأنواع في البرية، بينما يواجه موطنه الأصلي بجنوب شرق آسيا تهديدا بسبب "خطط التنمية والتعدين ومزارع زيت النخيل"، مما يجعله من الأنواع المهددة بالانقراض، وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.