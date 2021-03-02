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ولادة قرد من فصيلة "إنسان الغاب" في هذا البلد

Lebanon 24
02-03-2021 | 23:00
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شهدت حديقة حيوانات أميركية ولادة قرد من فصيلة "إنسان الغاب" السومطري المهددة بالانقراض.

وشكلت ولادته "مفاجأة" لحراس حديقة الحيوانات في مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأميركية، وكان من المتوقع قدوم المولود الجديد في أبريل أو مايو المقبل.

ونشر معهد أودوبون للطبيعة مقطعا مصورا للأم التي تدعى "ريس" وتبلغ من العمر 12 عاما وهي تمسح على شعر وليدها.
 
 
وقالت متحدثة باسم المعهد الذي يدير حديقة الحيوان المحلية إنهم لم يختاروا اسما للصغير الذي ولد يوم الأحد الماضي، ولم يحدد الأطباء البيطريون جنسه.

وأفاد المعهد بأن والد الصغير يدعى "غامبي" وجاء من حديقة حيوان هانوفر في ألمانيا عام 2018، وهو يصنف على أنه "من أكثر ذكور الحيوانات قيمة وراثيا في أميركا الشمالية".
 
 
وفصيلة "إنسان الغاب السومطري" هي واحدة من ثلاثة أنواع من إنسان الغاب الطويل الشعر.

ويعيش أقل من 14 ألف من هذه الأنواع في البرية، بينما يواجه موطنه الأصلي بجنوب شرق آسيا تهديدا بسبب "خطط التنمية والتعدين ومزارع زيت النخيل"، مما يجعله من الأنواع المهددة بالانقراض، وفقا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة.
 
المصدر: الحرة
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