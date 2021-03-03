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برجك اليوم

Lebanon 24
03-03-2021 | 05:55
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الحمل
تتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذباً له
الثور
ثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتيادية
الجوزاء
عليك التحضير جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لك
السرطان
الوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقاً من هفوات
الأسد
لا تخشَ اعتماد توجهات جديدة
العذراء
تمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئة
الميزان
لحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدماً لك كامل الدعم
العقرب
قد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك ومشاريعك التي خططت لها على نحو جيد
القوس
 ابتعد عن إثارة النعرات والحساسيات
الجدي
تنمو العلاقات المتنية، بحيث تسعد لوقوف الحبيب إلى جانبك، وتختفي الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراء
الدلو
يوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ مشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامها
الحوت
تتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك
 
المصدر: السومرية
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