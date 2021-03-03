الحملتتحرك عواطفك تجاه أحد الأشخاص وتجد نفسك منجذباً لهالثورثمة ما يشير إلى بعض المفاجآت والتحركات غير الاعتياديةالجوزاءعليك التحضير جيّداً ومسبقاً لجميع أعمالك اقتناصاً منك للفرص الثمينة التي أتيحت لكالسرطانالوقت مناسب لتصحيح بعض الأخطاء وللاعتذار عما بدر منك سابقاً من هفواتالأسدلا تخشَ اعتماد توجهات جديدةالعذراءتمتحن شعبيتك وتحاسب بحزم على أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب النيات السيئةالميزانلحسن الحظّ تنفرج الأمور، وتعود إليك الحماسة وتشعر بالاندفاع والطاقة، ويلتف حولك فريق عملك مقدماً لك كامل الدعمالعقربقد تتعرض لبعض الانتقادات، لكنك تكمل طريقك بثبات وقوة لتحقيق أهدافك ومشاريعك التي خططت لها على نحو جيدالقوسابتعد عن إثارة النعرات والحساسياتالجديتنمو العلاقات المتنية، بحيث تسعد لوقوف الحبيب إلى جانبك، وتختفي الغيوم الداكنة ويسهل الحوار وتبادل الآراءالدلويوم مناسب لمشاركة الحبيب أحلامه وأحلامك ولعلّ مشروعاً تقومان به معاً يعزّز الروابط ويساهم في تقريب المشاعر وانسجامهاالحوتتتلقى اتصالات لدعمك والوقوف إلى جانبك