مواليد هذه الأبراج يبثون الطاقة السلبية.. تجنبوهم

مواليد بعض الابراج يبثون الطاقة السلبية، وهذا يعني انهم يؤثرون على الاشخاص الذين يعيشون او يعملون في محيطهم بطريقة سيئة وانهم لا يسعون ابداً الى تحسين واقع الامور. وهذا ما يمكن ان يسبب شعور الآخرين المقربين منهم بالحزن او التشاؤم او الاحباط ويمنعهم من السير على طريق حياتهم بالطريقة الصحيحة. ولهذا لا بد من معرفة من هم مواليد الابراج الاكثر سلبية من اجل تجنب التعامل معهم في بعض المواقف.

برج الجوزاء

يعتبر من مواليد الابراج الذين يبثون الطاقة السلبية. فهو يحتكم غالباً الى انفعالاته ويستسلم لنوبات غضبه فيفقد القدرة على التفكير العقلاني. كما انه لا يتردد في اللجوء الى الاحتيال من اجل بلوغ اهدافه. كذلك يفكر هذا المولود في الانتقام في حال تعرض لأي اذى. وهو غيور وغير قادر على المسامحة بسهولة. ومن الممكن ان يتسم بعض مواليد الجوزاء بالنظرة الفوقية الى الآخرين. وقد ينتج تصرفه العدواني عن نقص في الشعور بالثقة بالنفس. وهو متشائم ومتذمر في معظم الاحيان الامر الذي يمكن ان ينعكس على محيطه غالباً.

برج العذراء

يتسم هذا المولود بالنشاط الدائم الا انه يخبئ خلف ذلك بعض السلبية. فهو يميل غالباً الى انتقاد الآخرين ولا يتردد في توجيه التهم في كل اتجاه. ويبحث في الكثير من الاحيان عن ضحية وعن كبش فداء عند وقوع اي حادثة. وهو يرى ان الآخرين هم المسؤولون عن كل اخفاقاته. كما انه قد يلقي باللائمة في حال بروز بعض مظاهر الضعف لديه على هؤلاء. ويرى ان عليهم تصحيح مسارهم كي لا ينعكس سلباً عليه فيما يقضي واقع الامور بحدوث العكس.

برج الجدي

من الممكن ان يملأ مولود الجدي، عن غير قصد، محيطه بالطاقة السلبية. فهو يتسم في اعماقه بالانانية ولهذا يسعى الى عقد الصفقات من اجل بلوغ اهدافه وان تم هذا على حساب الآخرين. وهو يرى في بعض الاحيان ان محيطه عدواني وانه يرمي الى إلحاق الاذى به. ولهذا يتخذ موقف الدفاع في الكثير من الاحيان. ومن الممكن ان يلتزم الصمت فيما يحتاج هؤلاء الى تقديم المساعدة. ولهذا يرى الكثيرون ان وجوده سلبي وانه لا فائدة من بناء العلاقات العميقة معه.

برج السرطان

يميل هذا المولود الى الكآبة غالباً. وهو قد يفقد حيويته ما ان يقع اي حدث. ويرى انه ضحية محيطه ويسعى الى الحصول على تعاطف وشفقة الاشخاص المحيطين به. هو سلبي في اعماقه ويرى انه يمكن الآخرين ان يبلغوا السعادة من دونه. كما انه يضع العصي غالباً في دواليب مشاريعه ومسيرته الحياتية. ولهذا لا يحقق اي تقدم ملحوظ. ومن الممكن ان ينعكس ضعف طموحه بطريقة سلبية على الاشخاص الذين يعيشون او يعملون في محيطه.

برج العقرب

هو من مواليد الابراج الاكثر شكوى وتذمراً. فهو يفقد حماسه بسرعة ولا يقدم على القيام بأي عمل قد يغير مصيره ومصير الأشخاص الذين يرتبطون به. كما انه لا يعترف بجميل هؤلاء ما يمكن ان يؤدي الى ابتعاد الجميع عنه. كما انه لا يتردد في توجيه العبارات الجارحة اليهم. ولهذا يجد نفسه غالباً يعيش بمفرده. كما انه لا يميل الى تقديم المساعدة او الاقتراحات المفيدة متى احتاج اي شخص الى ذلك. فأنانيته تفرض عليه ان يحتفظ بكل ما لديه لنفسه ولنفسه فقط. ولهذا يعتبر من اكثر مواليد الابراج ميلاً الى السلبية.