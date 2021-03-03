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رحلة العمر إلى القمر "مجانا".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-03-2021 | 12:00
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قد بدأ الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، اليوم الأربعاء، عملية بحث عن 8 أفراد للانضمام إليه عندما يصبح أول مسافر في رحلة خاصة حول القمر، تابعة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

 

وكان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعا، والمقررة عام 2023.

 

وقال الملياردير الياباني إن المشروع المعدل "سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة. إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".

 

وستستمر المرحلة الأولى من عملية التقديم حتى 14 آذار الجاري.

 

وسيتكفل مايزاوا، الذي باع موقع "زوزو" الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لصالح "سوفت بنك" في 2019، بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام، تنتمي للجيل الجديد من مركبات "سبيس إكس"، ويطلق عليها اسم "ستارشيب".

 

وانفجر نموذجان أوليان حديثان لتلك المركبة أثناء الاختبار، مما يؤكد على المخاطر التي يواجهها مايزاوا (45 عاما) ومرافقوه الذين سيتعين عليهم أيضا مواجهة عناء السفر إلى الفضاء في أول رحلة خاصة خارج مدار الأرض.

 

ويشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على "تويتر"، مما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

 

وأطلق مايزاوا العام الماضي برنامجا وثائقيا بحثا عن صديقة جديدة تنضم إليه في رحلته، قبل أن يتراجع سريعا متذرعا بوجود "مشاعر متباينة" بداخله.

المصدر: سكاي نيوز
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