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مخالفات كورونا بالجملة بحفل زفاف.. العريس حط بمروحية وضبط 300 مدعو

Lebanon 24
03-03-2021 | 15:00
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أفادت وسائل إعلام أردنية بأن قوات الأمن ضبطت 300 شخص، شاركوا بحفل زفاف في منطقة بيرين في محافظة الزرقاء شمال البلاد، بمن فيهم العريس.

وكشف محافظ الزرقاء حجازي عساف، أن العريس الذي لم يكشف هويته، وصل إلى مزرعة استأجرها في منطقة بيرين لإقامة حفل زفافه، عبر طائرة مروحية، موضحا أن البحث جار عن صاحب المزرعة.

وقال المحافظ إن العريس، تم تحويله إلى المركز الأمني لإيداعه القضاء المختص، فيما تم ضبط 300 شخص لمخالفتهم قيود كورونا.

وكان وزيرا العدل والداخلية الأردنيان استقالا عقب حضورهما مأدبة عشاء في مخالفة لأوامر الدفاع المتعلقة بقيود فيروس كورونا.
المصدر: وكالات
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