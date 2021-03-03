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قتل زوجته الأولى.. ومفاجأة كبرى عندما حاول مع الثانية

Lebanon 24
03-03-2021 | 18:00
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تمكن زوج في إسبانيا قبل سنوات طويلة من قتل زوجته، وقضى في السجن 14 عاما فقط عقوبة له على هذه الجريمة، على أن تكون رادعة، لكن يبدو أن الرغبة في القتل ظلت موجودة لدى هذا الرجل.

 

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "الصن" البريطانية، اليوم الأربعاء، فقد قضت محكمة في إسبانيا بسجن رجل مدى الحياة بعد إدانته بمحاولة قتل زوجته الثانية.

 

وسبق للزوج خوان غارسيا هيرنانديز (66 عاما) أن تلقى حكما بالسجن لمدة 14 عاما عام 1993بعد إدانته بقتل زوجته الأولى.

 

وقالت القاضية، خلال إصدار حكم: "من الواضح أن أي رجل قتل أو حاول قتل زوجتين هو أمر خطير".

 

وقام هيرنانديز بعد انهيار زواجه من أليسون ( 64 عاما) بتقييدها بأصفاد بلاستيكية، كتلك التي تستخدمها الشرطة، لكن الزوجة استطاعت ببراعة أن تتملص منها بسرعة، رغم إقناعها له بأن الأصفاد كانت أكثر تقييدًا مما كانت عليه.

 

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الزوجة تعلمت مهارات خفة اليد والسحر، عندما كانت تعمل مساعدة ساحر.

 

أخبر أحد الأطباء النفسيين أليكس تيل المحكمة أن هيرنانديز يعاني من أعراض الوهم وأن هناك "صلة قوية" بين حالته وسلوكه تجاه زوجته.

 

وأوصى الخبراء بالخضوع للعلاج في وحدة نفسية آمنة قبل إرساله إلى السجن لقضاء ما تبقى من عقوبته.

المصدر: سكاي نيوز
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