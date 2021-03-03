منوعات

قصّة مثيرة.. شابة تصبح أمّاً لـ 11 طفلاً وهي بسنّ الـ 23 عاماً فقط! (فيديو)

Lebanon 24
03-03-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-799162-637503635194125346.jpg
Doc-P-799162-637503635194125346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصبحت شابة روسية أمّاً لـ 11 طفلاً وهي في سنّ الـ 23 عاماً فقط، وهي أعربت عن رغبتها بإنجاب المزيد من الأطفال.
 
وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "موسكوفسكي كومسومولتس" الروسية، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر ولادة 11 طفلاً لزوجة المليونير غالب أوزيورك، عبر صفحات "إنستغرام"، وحظي الشريكان بمتابعة واسعة من قبل النشطاء.
 
وأصبحت كريستينا أوزيورك، زوجة غالب أوزيورك أمّا لـ 11 طفلاً، وهي في سن 23 عاماً.

ونشر الشريكان صوراً لأفراد عائلتهما عبر حسابهما الرسمي "إنستغرام"، ولاقت إعجابا كبيراً من المتابعين يصحبه علامات تعجب كيف تمت ولادة الأطفال.
 
 
وقالت الأم كريستينا إنها حظيت بـ 10 أطفال في 10 أشهر عبر الاستعانة بأكثر من "أم بديلة" في مدينة باتومي "المعروفة بـ"لاس فيغاس البحر الأسود" في جمهورية جورجيا حيث تعتبر ممارسة "الأم البديلة أو تأجير الأرحام" عملية قانونية.
 
أما البنت الأخرى فهي البكر، فقد أكدت كريستينا أنها أنجبتها بشكل طبيعي منذ 6 سنوات، أما بقية الأطفال فهم أولادها وزوجها من الناحية الجينية، لكن حملت بهم أمّهات بديلات.
 
 
أما بخصوص العدد فهو غير محدد، حيث قالت كريستينا حول زيادة عدد أفراد عائلتها "إننا بالتأكيد لا نعتزم التوقف عند 10 أطفال وحسب، كما أنّنا غير مستعدين لمناقشة العدد النهائي وكل شيء بوقته".
 
 
كما اعترفت كريستينا بالصعوبات التي تفرضها العائلة الكبيرة أكثر مما اعتقدت في ذاتها، قائلةً: "إنها اعتزمت في البداية إنجاب طفل كل عام قبل أن تعرف عن الحمل البديل".
 
 
 
 
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:00 | 2021-03-03
18:00 | 2021-03-03
17:00 | 2021-03-03
15:00 | 2021-03-03
12:00 | 2021-03-03
09:00 | 2021-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website