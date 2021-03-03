قصّة مثيرة.. شابة تصبح أمّاً لـ 11 طفلاً وهي بسنّ الـ 23 عاماً فقط! (فيديو)

أصبحت شابة روسية أمّاً لـ 11 طفلاً وهي في سنّ الـ 23 عاماً فقط، وهي أعربت عن رغبتها بإنجاب المزيد من الأطفال.



وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "موسكوفسكي كومسومولتس" الروسية، فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر ولادة 11 طفلاً لزوجة المليونير غالب أوزيورك، عبر صفحات "إنستغرام"، وحظي الشريكان بمتابعة واسعة من قبل النشطاء.

وأصبحت كريستينا أوزيورك، زوجة غالب أوزيورك أمّا لـ 11 طفلاً، وهي في سن 23 عاماً.



ونشر الشريكان صوراً لأفراد عائلتهما عبر حسابهما الرسمي "إنستغرام"، ولاقت إعجابا كبيراً من المتابعين يصحبه علامات تعجب كيف تمت ولادة الأطفال.



وقالت الأم كريستينا إنها حظيت بـ 10 أطفال في 10 أشهر عبر الاستعانة بأكثر من "أم بديلة" في مدينة باتومي "المعروفة بـ"لاس فيغاس البحر الأسود" في جمهورية جورجيا حيث تعتبر ممارسة "الأم البديلة أو تأجير الأرحام" عملية قانونية.

أما البنت الأخرى فهي البكر، فقد أكدت كريستينا أنها أنجبتها بشكل طبيعي منذ 6 سنوات، أما بقية الأطفال فهم أولادها وزوجها من الناحية الجينية، لكن حملت بهم أمّهات بديلات.

أما بخصوص العدد فهو غير محدد، حيث قالت كريستينا حول زيادة عدد أفراد عائلتها "إننا بالتأكيد لا نعتزم التوقف عند 10 أطفال وحسب، كما أنّنا غير مستعدين لمناقشة العدد النهائي وكل شيء بوقته".

كما اعترفت كريستينا بالصعوبات التي تفرضها العائلة الكبيرة أكثر مما اعتقدت في ذاتها، قائلةً: "إنها اعتزمت في البداية إنجاب طفل كل عام قبل أن تعرف عن الحمل البديل".