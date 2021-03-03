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حاولا إخفاء الجريمة.. وجارهما كشفهما بعد "الطلب الغريب"

Lebanon 24
03-03-2021 | 23:00
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وجهت تهمة القتل إلى رجل والتواطؤ إلى آخر، الثلاثاء، في جنوب شرق فرنسا بناء على بلاغ تقدم به جارهما وأفاد فيه بأنهما طلبا منه منشاراً لإخفاء جثة رجل قتلاه.

وأوضحت المدعية العامة في بورغوان جاليو ديتليند بودوان تأكيداً لخبر نشرته صحيفة "دوفينيه ليبيريه" إن رجلاً في منطقة تور دو بان (مقاطعة إيزير) تلقى مساء الأحد "طلباً مفاجئاً من جاريه اللذين أرادا منشاراً بهدف إخفاء جثة".

وأضافت القاضية التي فتحت تحقيقاً في جريمة قتل أن مستأجر الشقة كان يؤوي القتيل، الذي كان "بلا مأوى نوعاً ما".

وأوقفت الشرطة، مساء الأحد، المستأجر وصديقاً له كان موجوداً لديه وقت حصول الجريمة.
 
ووُجهت إلى الأول (34 عاماً) تهمة القتل، وأودِع السجن، أما صديقه (50 عاما) فوجهت إليه تهمة التواطؤ ووضع تحت المراقبة القضائية.

واشارت صحيفة "دوفينيه ليبيريه" إلى أن الرجال الثلاثة كانوا شربوا الكحول وتشاجروا، مساء السبت، وتلقى القتيل (54 عاماً) طعنات عدة بسكين.

ولجأ الرجلان إلى الجار قرابة العاشرة مساء الأحد في محاولة للتخلص من الجثة التي عثر عليها ملفوفة بأشرطة بلاستيكية لاصقة.
المصدر: سكاي نيوز
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