حاولا إخفاء الجريمة.. وجارهما كشفهما بعد "الطلب الغريب"

وجهت تهمة القتل إلى رجل والتواطؤ إلى آخر، الثلاثاء، في جنوب شرق فرنسا بناء على بلاغ تقدم به جارهما وأفاد فيه بأنهما طلبا منه منشاراً لإخفاء جثة رجل قتلاه.وأوضحت المدعية العامة في بورغوان جاليو ديتليند بودوان تأكيداً لخبر نشرته صحيفة "دوفينيه ليبيريه" إن رجلاً في منطقة تور دو بان (مقاطعة إيزير) تلقى مساء الأحد "طلباً مفاجئاً من جاريه اللذين أرادا منشاراً بهدف إخفاء جثة".وأضافت القاضية التي فتحت تحقيقاً في جريمة قتل أن مستأجر الشقة كان يؤوي القتيل، الذي كان "بلا مأوى نوعاً ما".وأوقفت الشرطة، مساء الأحد، المستأجر وصديقاً له كان موجوداً لديه وقت حصول الجريمة.