الحمل
يفرض عليك الوضع في العمل تحفّظاً شديداً في حياتك المهنية
الثور
تشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسب
الجوزاء
لا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغة
السرطان
لا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحد
الأسد
لا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسك
العذراء
عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات
الميزان
تسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطك
العقرب
هذا اليوم يحمل إليك الانفراج الكبير وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحاً ومرتاحاً في العمل
القوس
مشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، وتنال مقابل ذلك التهنئة والتبريكات من جميع الزملاء
الجدي
لا تجازف في عملك أو راحة بالك
الدلو
إذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منه
الحوت
تشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية أو تتعلق بالخارج أو بالجامعة أو بمحيط ديني