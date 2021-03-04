الحمليفرض عليك الوضع في العمل تحفّظاً شديداً في حياتك المهنيةالثورتشعر أنّ الشريك يستغلّ عاطفتك تجاهه لتحقيق بعض المكاسبالجوزاءلا تتخذ قراراتك من دون أن تحلل الأمور وتلجأ إلى الوقائع التي تشكل الأدلة الدامغةالسرطانلا تتهرّب من دعوة ولا ترفض مساعدة أحدالأسدلا تستعجل للوصول إلى الأهداف التي حدّدتها لنفسكالعذراءعليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقباتالميزانتسبق الآخرين بأشواط وأشواط ولا بد من أن تثير نجاحاتك بعض الغيرة في أوساطكالعقربهذا اليوم يحمل إليك الانفراج الكبير وتتحسن الأوضاع وتجعلك فرحاً ومرتاحاً في العملالقوسمشروع ناجح نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها، وتنال مقابل ذلك التهنئة والتبريكات من جميع الزملاءالجديلا تجازف في عملك أو راحة بالكالدلوإذا كان عليك أخذ العبر من الماضي والتعلم منهالحوتتشعر برغبة في السفر وربّما بناء علاقة مع شخص من خارج محيطك أو تحقيق أرباح من خلال صفقة تجارية أو تتعلق بالخارج أو بالجامعة أو بمحيط ديني