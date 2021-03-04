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إعدام أسرة كاملة.. والتهمة مروعة

Lebanon 24
04-03-2021 | 12:00
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نفذت مصلحة السجون المصرية بوزارة الداخلية، داخل سجن برج العرب في الإسكندرية حكم إعدام بحق 4 مجرمين من أسرة واحدة.

وقامت قوات الأمن بإعدام "محمد ر إ، 57 سنة، مزارع ومقيم بقرية فلسطين دائرة قسم شرطة العامرية، وأبنائه كل من شعبان محمد ر 27 سنة سائق، وحمودة م ر، 31 سنة عامل، وأحمد م ر، 30 سنة، لإدانتهم بقتل شقيقهم الرابع رمضان ر. وهو مزارع  لسرقته، وجرى نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم".

وتم تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف.
المصدر: وكالات
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