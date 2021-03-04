حادثة لا تصدّق.. عاد للحياة وهو على طاولة التشريح!

في حادثة لا تصدّق، عاد رجل هندي من الموت وهو على طاولة التشريح بعدما تعرّض لحادث دراجة نارية وأعلن الأطباء وفاته، بحسب ما أعلن موظف في هيئات الرعاية الاجتماعية.





ونقلت أسرته "الجثة" إلى مستشفى حكومي قريب، حيث كان من المقرّر تشريحها الاثنين.



وقال أقاربه للصحافة المحلية إنّ متخصصاً في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة تتحرّك وهي على طاولة التشريح. وبحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وكالة "فرانس برس"، فقد كان الرجل البالغ 27 عاماً نقل في نهاية الأسبوع الماضي وهو في حالة حرجة من مدينة ماهالينغابور بولاية كارناتاكا الجنوبية إلى مستشفى خاص حيث أعلن الأطباء وفاته.ونقلت أسرته "الجثة" إلى مستشفى حكومي قريب، حيث كان من المقرّر تشريحها الاثنين.وقال أقاربه للصحافة المحلية إنّ متخصصاً في علم الأمراض لاحظ فجأة أن الجثة تتحرّك وهي على طاولة التشريح.

وأكد مسؤول في هيئات الرعاية الصحية الرواية وقال لوكالة "فرانس برس" إنّ الشاب نقل فوراً إلى مستشفى آخر، حيث تتحسن حاله.



واعترف المسؤول بأن أطباء المستشفى الخاص أظهروا "سوء تقدير"، وأضاف أن العائلة لم تقدم بعد شكوى رسمية تتعلق بالإهمال الطبي.