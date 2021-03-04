سكّان يعثرون على "جبل من الذهب".. والبحث جارٍ عن أي قطعة! (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر أشخاصاً عثروا على "جبل من الذهب" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر آلاف الأشخاص وهم يبحثون عن أي قطعة من المعدن الأصفر في الجبل.

وأظهر الفيديو عدداً كبير من القرويين الذين اندفعوا إلى الجبل بحثاً عن الذهب، وكانوا يحفرون بأيديهم وبأدوات أخرى على أمل أن يحصلوا على شيء من بريق الذهب، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن شبكة "بي بي سي".

A video from the Republic of the Congo documents the biggest surprise for some villagers in this country, as an entire mountain filled with gold was discovered!

They dig the soil inside the gold deposits and take them to their homes in order to wash the dirt& extract the gold. pic.twitter.com/i4UMq94cEh — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021

ورغم أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحدة من أكبرى وأغنى الدول في إفريقيا خاصة بالذهب، إلا أن شعبها يعاني الأمرين، ويقول موقع "ذا كبيل" إنّه من المفترض أن تكون الكونغو واحدة من أغنى البلدان في إفريقيا ، لكنها ليست كذلك، فقد ابتليت بحرب وبؤس وفقر لا نهاية لها، وأطماع القوى الخارجية.



وأضاف الموقع أن الجحيم الذي يعيشه سكان الكونغو ليس بسببهم بل بسبب الثروات الموجودة في أرضهم.



وتودي حوادث انهيارات مناجم الذهب في الكونغو بحياة كثير من العمال سنوياً.