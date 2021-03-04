سكّان يعثرون على "جبل من الذهب".. والبحث جارٍ عن أي قطعة! (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر أشخاصاً عثروا على "جبل من الذهب" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ضجّة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر آلاف الأشخاص وهم يبحثون عن أي قطعة من المعدن الأصفر في الجبل.
وأظهر الفيديو عدداً كبير من القرويين الذين اندفعوا إلى الجبل بحثاً عن الذهب، وكانوا يحفرون بأيديهم وبأدوات أخرى على أمل أن يحصلوا على شيء من بريق الذهب، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن شبكة "بي بي سي".
ورغم أن جمهورية الكونغو الديمقراطية، واحدة من أكبرى وأغنى الدول في إفريقيا خاصة بالذهب، إلا أن شعبها يعاني الأمرين، ويقول موقع "ذا كبيل" إنّه من المفترض أن تكون الكونغو واحدة من أغنى البلدان في إفريقيا ، لكنها ليست كذلك، فقد ابتليت بحرب وبؤس وفقر لا نهاية لها، وأطماع القوى الخارجية.
وأضاف الموقع أن الجحيم الذي يعيشه سكان الكونغو ليس بسببهم بل بسبب الثروات الموجودة في أرضهم.
وتودي حوادث انهيارات مناجم الذهب في الكونغو بحياة كثير من العمال سنوياً.