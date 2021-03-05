الحمل
قد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنة
الثور
تمرّ بيوم من التناقضات والتفاعلات والتغييرات
الجوزاء
يوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداً
السرطان
تقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك أكثر مما كنت تتوقع
الأسد
عليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتك
العذراء
يوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النيات
الميزان
ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينه
العقرب
الحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، فأنت من أصحاب الهمة الكبيرة والنشاط والحيوية
القوس
طموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الامام بسرعة وثبات
الجدي
يوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاء
الدلو
لا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء ورويّة، وأن تفكر في خطط واضحة لتحركاتك المستقبلية
الحوت
تتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة