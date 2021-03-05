الحملقد تحظى بنتائج سعيدة وتنعم بأجواء مريحة ومطمئنةالثورتمرّ بيوم من التناقضات والتفاعلات والتغييراتالجوزاءيوم مناسب ومشجّع للمصالحة أو لإعادة اللُّحمة والروابط التي تقوى لتصبح أكثر متانة وصموداًالسرطانتقوم بمحاولات كثيرة لإبراز تفوّقك وجاذبيتك وتأثيرك في الشريك، فتنجح في مسعاك أكثر مما كنت تتوقعالأسدعليك تقييم العلاقة بالشريك بما يتناسب مع طموحاتكالعذراءيوم جيّد للبدء بتحرك يُظهر حسن النياتالميزانربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينهالعقربالحظوظ تدعم أفكارك وتطلّعاتك وطموحاتك، لا تراوغ ولا تستسلم للخمول، فأنت من أصحاب الهمة الكبيرة والنشاط والحيويةالقوسطموحك يسهل عليك الأمور ويفتح أمامك مجالات كثيرة لجني المال والتقدم الى الامام بسرعة وثباتالجدييوم جميل بامتياز تكثر فيه الفرص الثمينة على أنواعها من نجاح واحتفالات وانتصارات وتثير دهشة بعض الزملاءالدلولا تدع المشاكل تؤثر في أدائك في العمل، عليك أن تتجاوزها بكل هدوء ورويّة، وأن تفكر في خطط واضحة لتحركاتك المستقبليةالحوتتتابع بدقة ما يحصل حولك، وتتوصل إلى النتائج وتفرض أسلوبك على الآخرين وتحسم قضية ما بسرعة